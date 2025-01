Comment Saint-Gobain suit ses processus métiers en continu

Présent dans seize pays, Saint-Gobain emploie 160 000 collaborateurs. Le spécialiste de la production et de la distribution de matériaux utilisés dans l’habitat et l’industrie a réalisé un chiffre d’affaires de 47,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Cette décentralisation de l’activité a créé au fil des années des différenciations. Pour un même processus métier ou financier, il existait des dizaines de méthodes potentielles d’implémentation. Évidemment, certains processus ont évolué en dehors du contrôle de la direction. Cela représentait un défi de taille pour les auditeurs internes.

En 2017, dans le cadre d’un projet de transformation numérique à l’échelle du groupe, Saint-Gobain a entamé la modernisation de ce métier.

« Chez Saint-Gobain, les auditeurs internes passent en revue l’activité d’une dizaine d’entités tous les mois », évoque Matthieu Leviste, ex-responsable des audits IT chez Saint-Gobain. « Ils travaillaient un peu à l’ancienne en étudiant des documents, des procédures, en réalisant des interviews, etc. »

Le véritable enjeu tenait en l’absence d’une documentation des processus.

« Nous avons souhaité changer cela en adoptant une approche axée sur les données, à l’aide du process et du data mining ».

Le groupe consacré à l’audit s’est d’abord lancé sur l’analyse des processus de comptabilité : Procure to Pay, Order to Cash, comptes fournisseurs (AP), comptes clients (AR).

« Cela a eu un succès intéressant pour les auditeurs et, étrangement, pour les audités », relate Matthieu Leviste. « Généralement, les responsables des entités appréhendent les audits. Finalement, les audités ont pu bénéficier des observations des auditeurs sur leur processus. Ces observations étaient moins liées au contrôle interne qu’à la performance des processus ».

« Autre point. Chez, Saint-Gobain, le taux de rotation du portefeuille est très important. Nous réalisons beaucoup d’acquisitions et de ventes d’entreprises », poursuit-il. Un défi supplémentaire pour le centre d’excellence.

« Notre paysage IT est très complexe », observe Matthieu Leviste. « Cela pose un problème pour obtenir une vision de bout en bout des processus et, à moi, pour les mises à l’échelle. Si j’ai un cas d’usage en France, je peux potentiellement rencontrer des difficultés à le déployer au niveau du groupe, puisque les entités n’utilisent pas forcément les mêmes technologies ».

Pour espérer déployer le process mining à l’échelle de l’entreprise, il fallait donc trouver un moyen pour collecter les données en provenance d’une vingtaine d’ERP SAP ECC6 et S/4HANA (et d’autres).

Depuis 2017, Saint-Gobain a investi dans une plateforme, celle de Celonis. « Je n’étais pas là, mais à l’époque, il y avait un partenariat entre Celonis et SAP, qui est l’éditeur de l’ERP le plus déployé chez Saint-Gobain », rapporte Matthieu Leviste. « C’était plus facile pour nous d’adopter Celonis parce que nous souhaitions déployer l’outil sur SAP ».

« Le centre d’excellence devait être capable de superviser le déploiement technique des outils, d’assurer le support et la formation des utilisateurs, mais surtout de guider l’entreprise dans l’optimisation de ses processus et dans l’excellence opérationnelle ».

Un contrat-cadre a donc été signé avec l’éditeur de la plateforme de process mining à la fin de l’année 2022. « Nous avons également créé une structure : il ne s’agissait pas (ou plus) de faire du process mining pour faire du process mining, mais de s’aligner avec les objectifs stratégiques du groupe », déclare-t-il.

« Les résultats ont été probants », assure notre interlocuteur. « Les directeurs financiers locaux ont confirmé que cela leur apportait beaucoup de valeurs et surtout ils ont pu chiffrer les gains potentiels ». Des gains évalués en millions d’euros. Le sponsor de la direction générale s’est avéré crucial pour la suite.

Saint-Gobain a commencé par deux POC, l’un au Royaume-Uni, l’autre en Argentine sur le suivi des comptes fournisseurs et la gestion des commandes.

Au fil des ans, les responsables du process mining chez Saint-Gobain ont acquis la conviction que cette approche pouvait s’appliquer au-delà de l’audit et du contrôle interne.

Centraliser les données, une condition de la mise à l’échelle du process mining

Il a néanmoins trouvé la solution pour pérenniser le déploiement de Celonis. Le centre d’excellence s’est appuyé sur les mêmes fondations techniques qui permettent à Saint-Gobain d’estimer son empreinte carbone.

« Notre objectif est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, il est essentiel de connaître précisément les sources d’émissions de carbone au sein de nos entreprises. C’est dans cette optique qu’a été mis en place le data lake via Snowflake », rappelle le directeur du centre d’excellence. « Par la suite, de nombreux cas d’usage, comme le process mining, ont émergé en exploitant ce data lake. Cela a représenté un levier de croissance significatif pour nous ». En parallèle, l’équipe Data de Saint-Gobain s’est largement étoffée.

Les données des ERP SAP sont déversées dans Snowflake, la source de données principale de Celonis chez Saint-Gobain. C’est d’ailleurs la condition sine qua non à l’approbation d’un projet par le centre d’excellence. « Si une entité vient me voir avec un projet de process mining, je pose systématiquement la question : “vos données sont-elles disponibles dans Snowflake ?”. Si la réponse est non, je leur dis de revenir vers moi quand ce sera le cas. C’est trop compliqué pour moi de gérer toutes les connexions techniques ».

Dans Snowflake, les données brutes sont rafraîchies toutes les quatre heures.

« Auparavant, nous extrayions les données de l’année en cours et de l’année précédente. Ces données étaient mises à disposition des auditeurs pour qu’ils réalisent leurs audits durant le mois, puis elles étaient supprimées », se rappelle Matthieu Leviste. « Ce processus était systématiquement répété. Aujourd’hui, cette approche a totalement évolué puisque nous disposons de données quasiment en temps réel ».

Outre le fait qu’il aurait été complexe de gérer des extractions manuelles de manière répétée, les métiers ont besoin de données fraîches. « Il est impossible pour eux de travailler avec des informations datant de plus d’une semaine, cela ne serait pas viable », tranche le directeur du centre d’excellence.

Dans Celonis, les données disponibles sont rafraîchies deux fois par jour, du fait de la nécessité d’exécuter les jobs de transformation de données. « Celonis met à disposition des connecteurs et des scripts de transformation préconçus pour SAP, mais pas uniquement. Cela nous fait gagner du temps pour les cas d’usage standards », justifie Matthieu Leviste.

Le centre d’excellence compte 14 personnes. Quatre d’entre elles sont basées à Paris. Elles ont un profil métier et sont en contact direct avec les différentes entités du groupe. Dix autres membres sont situés en Inde, au sein du centre de développement de Saint-Gobain. Ces collaborateurs sont majoritairement des data analysts.

« Cette organisation nous permet d’assurer un suivi complet des projets, de la compréhension des besoins métiers (finance, achats, ventes, etc.) jusqu’à leur traduction technique ou fonctionnelle par l’équipe en Inde », indique Matthieu Leviste.

À la fin de l’année 2024, environ 40 cas d’usage étaient ouverts, ou en cours d’ouverture, tandis qu’une soixantaine ont été clôturés. Certains, comme le suivi des flux d’achat, sont déployés dans une grosse dizaine d’entités, que Matthieu Leviste inclut dans ce décompte.

« Cela représente environ une trentaine de cas unitaires liés aux processus évoqués plus haut (Order to Cash, Purchase to Pay, AP, AR), avec 4 à 5 cas d’usage par processus », résume-t-il. « La majorité provient des solutions standards de Celonis, tandis que d’autres ont été développés sur mesure pour des besoins spécifiques ».

Par exemple, Celonis est déployé dans certaines usines du groupe afin d’optimiser et détecter les inefficiences concernant la gestion des stocks.