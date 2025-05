Celonis se pose en référent des processus pour les agents IA

Incontournable. Elle est de toutes les feuilles de route, dont celle de Celonis. L’éditeur allemand, spécialiste de l’exploration et l’automatisation des processus, avait évoqué sa stratégie en matière d’IA générative et agentique lors de sa conférence annuelle en 2024. Il a profité de son événement virtuel Next de cette semaine pour faire part de ses avancées et préciser ses intentions.

D’abord, les Process Copilots, présentés la première fois en novembre 2023, sont en disponibilité générale. Ces assistants IA se connectent aux « modèles de connaissances ». Ils renferment des attributs calculés ou enrichis, des indicateurs clés de performance, des filtres, des actions ou des logs. Il s’agit le plus souvent de représentations des données collectées et des processus modélisés dans la plateforme de l’éditeur.

Se rapprocher des métiers grâce aux assistants IA Depuis l’interface utilisateur des Process Copilots, les usagers peuvent poser des questions en langage naturel ou s’appuyer sur des recommandations. Celles-ci peuvent être des questions de suivi, des conseils pour optimiser des processus, ou des filtres afin d’affiner la vision des données dans l’interface Process Explorer. Les actions correspondent à la possibilité de télécharger le fichier CSV correspondant aux données représentées, le diagramme qui représente un processus et ses dérives et le partage de mails générés en partie à l’aide de l’assistant. Celonis confirme surtout que ces assistants sont disponibles depuis Teams et Slack. Les clients les plus avancés de l’éditeur avaient fait part de leur intérêt pour cet assistant. La perspective de démocratiser le process mining (qui est, historiquement, l’affaire d’auditeurs internes) séduit. Les autres doivent d’abord nettoyer leurs données afin de mieux surveiller les processus. Celonis promet tout de même de faciliter le process mining, mais aussi de le rendre plus utile. En ce sens, un autre assistant IA, nommé Annotation Builder entre en disponibilité générale. Quand un Process Copilot permet d’obtenir plus rapidement des informations à partir de l’outil de visualisation des processus de Celonis, Annotation Builder doit permettre d’annoter des objets présents dans les modèles de données (bordereau de commandes, tickets de service client, factures, etc.). « Les annotations générées peuvent être utilisées comme n’importe quelles autres données dans Celonis. Vous pouvez les utiliser pour effectuer des analyses rétrospectives, créer des applications opérationnelles “human-in-the-loop” ou même déclencher des automatisations », assure Celonis. Annotation Builder sert par exemple à classer les tickets d’un service client suivant l’urgence de la demande, à identifier les éléments manquants à l’approbation d’un achat auprès d’un fournisseur, ou encore à gérer les demandes de transferts de matériaux entre des usines dans le contexte d’une supply chain industrielle. Ce dernier cas d’usage est déjà celui de Smurfit Westork, un spécialiste irlandais de la fabrication d’emballages en papier et en carton. En outre, l’éditeur a présenté les Celonis Solution Suites. Ces packages incluent des connecteurs, des traitements de données de processus prédéfinis, un accès au contexte métier, des fonctionnalités d’IA et des applications prébâties pour des cas d’usage spécifiques. Pour l’instant, quatre offres verticales ont été lancées pour la supply chain, la gestion financière, les opérations Front Office et la durabilité. Ces packages reprennent des applications Celonis existantes et y ajoutent des fonctionnalités d’IA et d’analyse avancée des processus. L’une des fonctionnalités en cours de développement concerne l’exploitation d’Annotation Builder et de l’analyse des processus de la chaîne logistique pour nourrir un agent développé dans Agentforce de Salesforce. Un agent humain pourrait alors interroger l’IA afin de renseigner un client sur la raison d’un retard de livraison et prendre des mesures pour le satisfaire.