ERP : SAP mise sur AWS pour faire décoller S/4 dans les ETI

AWS re:Invent – SAP cherche à élargir sa présence sur le marché des ERP cloud pour les PME/ETI avec une nouvelle option Grow with SAP sur AWS.

Pour la première fois S/4HANA Cloud Public Edition sera accessible via l’infrastructure d’AWS, souligne SAP. Lancé en mars 2023, le programme « Grow with SAP » vise à encourager les entreprises du mid-market à adopter cette version cloud grâce à une mise en œuvre et une gestion simplifiées, et des coûts « réduits » (toujours selon l’éditeur).

L’offre inclut des outils et des services pour aider à déployer S/4HANA Cloud Public Edition plus rapidement. Elle s’appuie également sur des technologies « avancées » comme la Business Technology Platform (BTP), des processus automatisés qui intègrent de l’intelligence artificielle (IA) et des solutions adaptées à des secteurs spécifiques, ainsi que des ressources de formation et l’accès à Build (le low-code no-code maison).

Avec AWS, les utilisateurs accèdent aux modèles d’IA générative de SAP AI Core via BTP et peuvent utiliser Amazon Bedrock, qui propose des outils d’acteurs comme AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI et Amazon.

Une flexibilité accrue grâce à AWS Jusqu’à présent, S/4HANA Cloud Public Edition était exclusivement géré par SAP sur son propre environnement cloud. Cette nouvelle option permettra d’exécuter l’ERP sur l’infrastructure AWS des clients, explique Jan Gilg, président et directeur produit pour l’ERP cloud chez SAP. « Nous nous appuyons sur Grow with SAP comme base de l’offre S/4HANA Public Cloud Edition pour les nouveaux clients, et nous explorons des canaux qui pourraient générer davantage de demandes ou nous donner accès à des groupes d’utilisateurs », résume Jan Gilg. Bien que l’offre cible principalement les entreprises de taille intermédiaire (ETI), elle peut également répondre aux besoins de grandes entreprises qui souhaiteraient mettre en œuvre S/4HANA Cloud Public Edition, ajoute-t-il. L’offre est disponible sur l’AWS Marketplace, où les clients peuvent obtenir des informations supplémentaires avant d’être orientés vers des partenaires SAP pour finaliser l’achat. Les utilisateurs AWS peuvent également utiliser leurs crédits cloud pour financer cette solution. « S/4HANA Public Cloud Edition n’est pas une solution que vous pouvez acheter en ligne comme ça, elle est assez complexe », explique-t-il. « En général, il faut des démos et des explications avant-vente. Les clients veulent essayer les choses. C’est tout un processus, et c’est ce que gèrent nos partenaires avec les clients ». Grow with SAP on AWS via la Marketplace d’AWS aussi de profiter des connexions entre SAP et les outils AWS, comme les nouveaux modèles de fondation Amazon Nova, ajoute Jan Gilg. L’option est déjà disponible, mais les premières mises en œuvre sont attendues début 2025.