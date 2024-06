SAP Sapphire 2024 : l’IA à tout va (mais pas que)

Lors du Sapphire, SAP a fait « feu de toute IA » (pourrait-on dire). Comme beaucoup d’éditeurs d’applications métiers, l’Allemand a multiplié les annonces en rapport avec l’Intelligence artificielle.

SAP en infuse de plus en plus. Il cite, par exemple, les rapports générés par l’IA dans SuccessFactors, qui fournissent aux DRH des informations pour les discussions sur la rémunération, ou les prévisions dans SAP Sales Cloud qui « anticipent » les combinaisons de vendeurs et de produits les plus susceptibles d’augmenter les ventes.

Dans les annonces, BTP (Business Technology Platform) intègre désormais des modèles de langage d’AWS, de Meta et de Mistral AI à son hub d’IA générative. Une manière de faciliter l’exploration de cas d’usage avec ces LLMs dans l’univers SAP.

Joule et Microsoft Mais les grandes annonces que l’on retiendra de cette édition concernent Joule et surtout… Microsoft. Joule d’abord. Le ChatGPT de la maison SAP s’étend à l’ensemble du portefeuille de solutions de l’entreprise. Joule avait été lancé dans SAP SuccessFactors à l’automne. Il est désormais intégré aux solutions S/4HANA Cloud et à d’autres, comme SAP Build et SAP Integration Suite. D’ici la fin de l’année, SAP promet qu’il débarquera également dans Ariba et Analytics Cloud. Microsoft ensuite. Joule et Copilot vont bénéficier d’une « bidirectionnelle approfondie » (sic). En clair, les deux IA vont pouvoir dialoguer. « L’IA est rapidement devenue le prochain grand sujet dans les applications d’entreprise. Il n’est donc pas surprenant que SAP en ait fait un point central de Sapphire. » Liz HerbertVP Principal Analyst chez Forrester « En intégrant Copilot pour Microsoft 365 dans Joule, un utilisateur peut réserver un vol à l’aide de SAP Concur et de Joule, et Joule peut bloquer son calendrier dans Microsoft Outlook », illustre Philipp Herzig, Chief AI officer de SAP. En sens inverse, « imaginez un chef de produit qui travaille sur un lancement. Il se réunit sur Teams avec une équipe interfonctionnelle et ils collaborent avec Microsoft 365. Joule peut se connecter aux profils et aux compétences des membres de cette équipe, dans SuccessFactors, et aux informations métier clés dans S/4HANA Cloud ». Joule sera disponible rapidement en français. « Joule est prêt. Il sera livré prêt à l’emploi à tous nos clients cloud », assure Christian Klein lors de la keynote d’ouverture. SAP a actuellement une cinquantaine de cas d’usage de Joule dans ses applications. Le PDG promet que ce nombre doublera d’ici la fin de l’année.

Plusieurs partenariats dans l’IA IA encore pour l’annonce de partenariats avec AWS, le Français Mistral (dont les modèles arrivent donc dans BTP) et Meta (pour générer des scripts et des applications analytiques personnalisées dans SAP Analytics Cloud). « Le modèle de nouvelle génération de Meta [N.D.R. : Llama 3] excelle dans les nuances de langage et la compréhension contextuelle, ce qui en fait un candidat idéal pour traduire les exigences métiers en résultats tangibles », se félicite SAP. IA enfin avec deux autres partenariats, tout aussi majeurs, avec Google d’une part et NVIDIA d’autre part. Avec Google Cloud, SAP étend son partenariat pour appliquer l’IA dans la supply chain. Joule et SAP Integrated Business Planning for Supply Chain s’intégreront avec Gemini de Google Cloud et la base de données Cortex Framework. Avec NVIDIA, SAP approfondit encore son partenariat interproduits, notamment autour des API NVIDIA Omniverse Cloud qui permettent la simulation de produits et des configurations de fabrication complexes sous la forme de jumeaux numériques industriels (dans SAP Intelligent Product Recommendation). SAP utilisera par ailleurs les modèles d’IA de Nvidia pour explorer ses propres données de consulting sur les déploiements dans le cloud – ce qui aidera Joule à ingérer les bonnes pratiques de migrations vers Rise. SAP s’appuiera également sur l’infrastructure « accélérée » de Nvidia pour ses modèles qui généreront du code ABAP.