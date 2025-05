Salesforce s’offre Informatica pour 8 milliards $

Salesforce a annoncé, ce 27 mai 2025, la signature d’un accord pour le rachat d’Informatica. La valeur de la transaction s’élèvera à 8 milliards de dollars. L’opération, déjà validée par les deux conseils d’administration, devrait être finalisée au début de l’année fiscale 2027 de Salesforce, sous réserve des approbations réglementaires.

L’objectif de Salesforce est clairement affiché. Pour Marc Benioff, PDG de Salesforce, ce rapprochement permettra de créer « la plateforme de données la plus complète et prête pour les agents autonomes », alias l’IA agentique.

Des technologies critiques pour l’IA

Informatica est l’un des grands spécialistes de la gestion des données – aussi bien sur site que dans le cloud. Son portefeuille de solutions couvre l’intégration, la gouvernance, la qualité, la confidentialité des données, la gestion des métadonnées et le Master Data Management (MDM).

Ces briques apparaissent de plus en plus stratégiques à l’heure où les entreprises tentent d’automatiser des tâches de plus en plus complexes avec l’IA. Or sans bonne data, pas d’IA.

Dans cette optique, Informatica devrait renforcer plusieurs services de Salesforce comme Data Cloud (anciennement Customer 360), la plateforme unifiée de données clients. Ses produits compléteront également MuleSoft (spécialiste des APIs, également racheté par Salesforce en 2018).

Une autre synergie est attendue avec Tableau – l’outil BI de Salesforce (acheté en 2019) qui, par définition, s’appuie sur les données.

L’ensemble sera connecté à Agentforce, son environnement d’agents IA.