CRM : l’Intelligence artificielle devient indispensable, mais elle ne remplace pas un bon commercial

Les éditeurs de CRM intègrent de plus en plus de fonctionnalités à base d’Intelligence artificielle (IA) et de Machine Learning (ML) dans leurs plates-formes. Les vendeurs commencent à en voir les avantages. Mais l’IA n’est pas une solution miracle pour autant.

Pêle-mêle, les différentes technologies qui composent l’IA aident à automatiser les processus de vente, à concentrer les forces commerciales là où elles sont les plus nécessaires, à orienter le marketing vers les meilleurs segments, ou à identifier les signaux faibles pour anticiper des problèmes (désabonnement, churn, etc.).

Un des cas d’utilisation les plus prometteurs de l’IA dans le CRM est celui du scoring de prospect.

L’Intelligence artificielle est un tout « Intégrer de l’IA peut faire une différence en termes d’évaluation des prospects – l’évaluation des leads augmentée au Machine Learning permet aux commerciaux de se concentrer d’abord sur les meilleures opportunités », promettait dès 2018 Greg Gsell, qui a passé 16 ans chez Salesforce avant de quitter le groupe début 2022. « Les responsables voient automatiquement les meilleures opportunités et les informations les plus cruciales – y compris le profil de l’entreprise ciblée, les données d’engagement marketing et la fonction du prospect – ce qui permet d’accélérer le cycle de vente ». « Il faut regarder au-delà des données du seul CRM et prendre en compte l’historique de l’activité de l’entreprise dans son ensemble – mails échangés, réunions avec le client, audience des webinaires, etc. » Andy ByrneCEO de Clari Cependant, pour Andy Byrne, PDG de Clari (un spécialiste de l’optimisation de revenus), l’usage de l’IA dans la relation client ne doit pas se limiter à la seule notation des leads. Elle doit embrasser la notion de CX. « Il s’agit de regarder au-delà des données du seul CRM et de prendre en compte l’historique de l’activité de l’entreprise dans son ensemble – mails échangés, réunions faites avec le client, audience à des webinaires, etc. Toutes ces informations permettent d’avoir une compréhension plus fine, et en temps réel, de l’état du pipeline et de la prospection », assure Andy Byrne. « Les CRM actuels s’appuient encore majoritairement sur la saisie manuelle. Or les progrès de l’intelligence artificielle rendent cette saisie obsolète. Intégrer vraiment une IA dans un CRM, c’est aussi construire une base qui englobe automatiquement l’ensemble du processus – qui va de l’identification d’une opportunité, à sa transformation en prospect puis en client avec sa signature et la clôture du deal ». Sans oublier, après la signature, des outils comme les chatbots ou la constitution automatique de bases de connaissances. Ce type de retombées est encore largement ambitieux pour la plupart des organisations. Et la question sera aussi de savoir si des éditeurs de plates-formes intégrées – comme Salesforce, Oracle, Adobe ou SAP – gagneront cette bataille de l’IA ; ou si les clients voudront s’adresser à des sociétés tierces – comme Clari – qui se spécialisent dans ces fonctionnalités.