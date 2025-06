Supercalcul : AMD reste en tête du dernier palmarès Top500

Non, Nvidia n’est pas le numéro 1 du supercalcul. Le dernier palmarès Top500, qui liste les 500 plus puissants ordinateurs du monde, vient de tomber et il consacre une nouvelle fois les puces d’AMD. Les machines El Capitan et Frontier, fabriquées par HPE, demeurent respectivement à la première et à la seconde place. Elles sont équipées de processeurs AMD Epyc et d’accélérateurs AMD Instinct.

Totalisant plus de 11 millions de cœurs x86, El Capitan est doté de 459 984 processeurs Epyc 9004 avec 24 cœurs à 1,8 GHz et d’autant de GPU MI300. Chaque paire processeur+GPU est livrée sur une carte « chiplet » (AMD parle d’APU), également pourvue de 128 Go de mémoire HBM3. Les 57 498 serveurs HPE Cray EX255a qui composent la machine contiennent chacun huit cartes APU, ainsi que huit connecteurs réseau 200 Gbit/s au protocole propriétaire HPE Slingshot.

La performance d’El Capitan est de 1742 PétaFlop/s (PFlops), soit 1742 millions de milliards d’opérations à la seconde. Sa consommation électrique est de 29,6 mégawattheures. Ce supercalculateur est opérationnel depuis 2024.

Frontier totalise pour sa part plus de 9 millions de cœurs x86 répartis sur 141 659 processeurs Epyc 9003 dotés de 64 cœurs à 2 GHz. Ici, la machine est composée de 70 830 serveurs HPE Cray EX235A qui contiennent chacun deux processeurs Epyc et quatre cartes GPU MI250X. L’ordinateur a une puissance de calcul de 1353 PFlops et consomme 24,6 MWh. Frontier est en opération depuis 2021. Il a été No 1 du Top500 jusqu’en juin 2024.

En troisième position, Aurora est toujours fabriqué par HPE, mais équipé de processeurs et de GPU Intel. Alors qu’elle contient plus de cœurs x86 que Frontier, soit 9,26 millions (répartis sur des 178 156 Xeon de 52 cœurs à 2,4 GHz) et qu’elle consomme bien plus (38,7 MWh), cette machine n’atteint que 1012 PFlops. Aurora est entré en opération en 2023.

Ces trois supercalculateurs sont tous déployés aux USA.

Il faut attendre la quatrième position pour voir un supercalculateur européen, en l’occurrence le Jupiter Booster, fabriqué par le français Eviden (Atos) pour le centre de calcul EuroHPC en Allemagne. Cette machine est basée sur 66 686 cartes GH200 de Nvidia, qui contiennent chacune un processeur ARM Grace de 72 cœurs et un GPU H200. Atteignant un score de 793 PFlops, Jupiter Booster consomme un peu moins de 13,1 MWh. La machine vient tout juste d’entrer en opération.

Le second plus puissant supercalculateur européen, à la sixième place du TOP500, est le HPC6 que HPE a déployé en Italie. Il s’agit d’une version raccourcie de Frontier, qui ne comprend que 3,14 millions de cœurs x86, pour une performance de 477,9 PFlops et une consommation de 8,46 MWh.

Le meilleur supercalculateur français est celui du CEA et il se classe à la 26e position. Cette version réduite du Jupiter Booster, toujours fabriquée par Eviden. Baptisé CEA-HE, ce supercalculateur est entré en production en 2024. Sa puissance de calcul est de 90,8 PFlops et il consomme 1,77 MWh.