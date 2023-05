Quantique : Eviden (Atos) passe du simulateur à la plateforme

Atos – ou plutôt Eviden, sa marque dédiée au supercalcul – transforme son simulateur quantique QLM en une plateforme de développement complète, baptisée Qaptiva. En plus de QLM, celle-ci intègre des bibliothèques de fonctions prêtes à l’emploi. L’ensemble est censé permettre aux entreprises de véritablement basculer dans la mise au point d’applications et, ce, quelle que soit la nature de l’ordinateur quantique qu’elles utiliseront le jour où il finira par en exister un.

« Le marché de l’informatique quantique est en plein bouillonnement. D’une part, nous voyons à présent des startups qui déferlent tous les jours, avec une solution inédite qu’il faut apprendre à gérer. D’autre part, après deux ans de tests sur QLM, les entreprises ont clairement identifié quels usages peuvent bénéficier d’algorithmes quantiques. Et elles veulent maintenant mettre au point les applications quantiques pour servir ces usages », résume Éric Eppe, le directeur groupe responsable des activités d’Eviden (à droite sur la photo), lors d’un point presse.

« Dans ce contexte, Qaptiva est un environnement à la fois agnostique vis-à-vis de toutes les solutions possibles et qui intègre les outils développés par un très grand nombre de partenaires », argumente-t-il. Il cite des noms : les routines, les prototypes et les outils de ColibrITD, QuantFI, QubitSoft, Qubit Pharmaceuticals, QuRISK ou encore Multiverse Computing seraient automatiquement pris en charge par Qaptiva. Plus précisément, Qaptiva serait capable pour l’instant de simuler entièrement trois des neuf modèles d’informatique quantique actuellement à l’étude.

« En soi, ce n’est pas si étonnant : quand vous repensez totalement la manière d’effectuer des calculs, vous trouvez des méthodes bien plus efficaces. C’est exactement la même chose qu’avec le Machine Learning qui s’est montré 30% plus rapide que les algorithmes traditionnels sur certains cas d’usage. Les machines sont les mêmes, mais la manière de modéliser les calculs fait toute la différence », ajoute-t-il.

Mais il y a mieux : contre toute attente, le simulateur quantique d’Eviden, qui fonctionne sur des ordinateurs traditionnels, exécuterait d’ores et déjà plus rapidement certains calculs que ne le font ces mêmes ordinateurs traditionnels avec des méthodes classiques. Dès lors, Qaptiva ne serait pas qu’un simple instrument de laboratoire ; Atos suggère qu’il s’agirait d’un accélérateur opérationnel, un peu comme des GPUs .

En amont de la scission entre Eviden et Atos

L’arrivée de Qaptiva se fait aussi dans un nouveau contexte économique : revendiquant une place de No 1 français et No 3 mondial sur le marché du « calcul avancé », Atos prévoit de se scinder en deux entités lors du second semestre de cette année. Alors que la marque Atos conservera les activités d’infogérance et d’accompagnement sur la transformation collaborative qui étaient les siennes avant qu’elle rachète Bull, Eviden deviendra un fournisseur indépendant d’infrastructures pour le supercalcul, l’IA, le cloud et la cybersécurité.

« À l’heure actuelle, les activités de la marque Eviden représentent 5,3 milliards d’euros de CA et 57.000 collaborateurs, tandis que la partie Tech foundation d’Atos représente 5,7 milliards d’euros de CA et environ 50.000 collaborateurs. Soit environ la moitié d’Atos de chaque côté », commente Cédric Bourrasset, le directeur des activités intelligence artificielle, supercalcul et informatique quantique chez Eviden (au milieu sur la photo).

« Pour sa part, le marché du quantique évolue, selon les études, de 22% chaque année et devrait représenter 76 milliards de dollars d’ici à 2040. Il est donc pertinent d’avoir une entité dédiée à ce domaine qui bouleverse tout ce que nous connaissons depuis 50 ans », précise-t-il. A priori, la marque Eviden a remplacé celle d’Atos sur la carte de visite de Cédric Bourrasset depuis avril dernier.