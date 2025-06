Quantique : un nouveau design chez IBM démultiplie les opérations possibles

En 2029, IBM allumera le processeur quantique Starling qui saura exécuter 20 000 fois plus d’opérations que ses prototypes actuels. Telle est l’information la plus saillante qui ressort de la dernière mise à jour du calendrier quantique du constructeur, notamment illustrée par une vidéo très didactique.

Attention, on parle ici de complexité des algorithmes, pas de vitesse par seconde. Les 200 qubits fonctionnels de Starling sauront traiter 100 millions de cas de figure différents. Ou, dit autrement, l’utilisateur pourra soumettre au processeur quantique un programme parmi les 100 millions prédéfinis, alors qu’il est limité à une logithèque de 5000 programmes possibles sur l’actuel processeur quantique Nighthawk d’IBM.

À date, un ordinateur quantique ne fonctionne toujours pas de manière itérative. Après la première opération, qui dure généralement une seconde, ses qubits sont tous dans un état figé. Ils ne servent plus à rien jusqu’au prochain redémarrage du système, avec un contenu vierge.

Par conséquent, l’intégralité d’un programme quantique doit tenir dans une seule instruction et il faut que celle-ci soit très complexe, un peu comme une équation mathématique à plusieurs inconnues, pour qu’elle produise des résultats intéressants.

144 particules agencées en tore pour coupler 12 qubits sans bruit

Problème, augmenter le nombre de qubits dans un processeur quantique ne suffit pas à augmenter la complexité d’une instruction. Car plus on dispose de particules censées servir de qubits (des atomes chez IBM), plus ces particules produisent du bruit. Ce bruit ruine tout le fonctionnement de l’ordinateur quantique, car il gèle prématurément certains qubits dans un état aléatoire qui n’a rien à voir avec le résultat attendu.

Pour éviter le bruit, la solution classique consiste à réduire la quantité d’interactions possibles entre les qubits, ce qui limite d’autant la variété d’opérations possibles.

La prouesse d’IBM consiste à avoir imaginé un design qui résiste au bruit sans sacrifier les interactions. En l’occurrence, il disposera dans son processeur quantique douze fois plus de particules qu’il y aura de qubits disponibles pour le programmeur. Le programmeur sera invité à coder son algorithme par blocs de 12 qubits fonctionnels, incarnés par 144 particules agencées en une forme de tore.

IBM entend parvenir à multiplier les tores dans le processeur quantique sans générer davantage de bruit, pour offrir des interactions supplémentaires qui enrichissent la quantité d’opérations possibles et la taille des données à traiter.