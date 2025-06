Visa s’ouvre pour être le porte-monnaie des agents IA

Visa fait un pas vers le commerce « agentique » (que certains appellent l’« AI-Commerce ») en annonçant le lancement de son initiative « Visa Intelligent Commerce », pour rendre son réseau de paiement compatible avec les agents IA.

« Dans un avenir proche, les agents IA pourront naviguer, sélectionner, et faire des achats [au nom des clients] », anticipe le spécialiste du paiement, « [mais cela nécessite que les agents aient la confiance des utilisateurs, des banques et des commerçants ».

L’objectif : permettre à ces agents, qui seront capables de rechercher et de sélectionner des offres et des produits – et qui seront conçus par des acteurs comme OpenAI, Anthropic, Mistral, IBM, Microsoft ou Salesforce (liste non exhaustive) – d’aller un pas plus loin dans l’automatisation du processus d’achat en étant également capables de payer pour le compte des utilisateurs.

Le AI-commerce plébiscité par la Gen Z

« Des millions de personnes compteront bientôt sur l’IA pour trouver le pull parfait, rechercher une nouvelle destination de vacances ou remplir leur liste de courses », prédit l’entreprise.

« Nous voyons un potentiel immense dans le rôle que les agents IA joueront dans le commerce de demain, de la simplification des achats “réguliers” à la recherche et à la prise de décisions plus complexes comme la réservation d’un restaurant ou le fait d’obtenir des billets pour un concert très prisé », renchérit Jack Forestell, directeur des Produits et de la Stratégie chez Visa. « Il s’agit d’un changement profond, qui apporte davantage de magie et de simplicité à l’expérience consommateurs, changeant ainsi notre façon de faire des achats », conclut-il.

Le marché n’en est pas encore là. Cette évolution pose par ailleurs de nombreuses questions, que ce soit en matière de consentement du client, de transparence des décisions des agents et de régulation.

Mais cette réalité n’est peut-être pas si lointaine non plus.

Dans un rapport publié en mars 2025, qui a interrogé 8 350 consommateurs dans 21 pays, Salesforce constate que 63 % de la génération Z se dit d’ores et déjà prête à laisser des agents IA acheter en leur nom.

Ce cas de IA Commerce est le plus « autonome ». D’autres possibilités, comme déclencher un achat en fonction d’un prix plancher, ou des achats réguliers de « réassort » sont encore plus envisagés (76 % chez les Gen Z et les Millenials). Ces deux cas semblent séduire jusqu’aux générations précédentes (60 % pour la génération X).

Et même si les Français font partie des plus réticents selon Salesforce, cette forme d’achat risque d’être une nouvelle vague du e-commerce au niveau mondial. Sera-t-elle gosse ou petite ? Seul l’avenir le dira. Mais c’est une vague IA sur laquelle veut surfer Visa.