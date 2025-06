Cloud2Space4AI : Prometheus-X promeut une méta-place de marché de données pour l’IA

Cofinancée par l’Union européenne et France Relance, émanation du projet Gaia-X, l’association Prometheus-X porte une spécification ouverte afin de monter des espaces de partages de données.

« Nous proposons une solution technologique qui permet d’automatiser, la négociation, les échanges, la monétisation des données à travers un même protocole standard dans le but de simplifier les échanges de données entre les parties prenantes », explique Matthias de Bièvre, fondateur et CEO de VISIONS et actuel président de Prometheus-X, auprès du MagIT.

Fédérer plus de 15 000 actifs de données au nom de l’IA agentique Comme Visions, bon nombre des primoadoptants de Prometheus-X sont des acteurs de l’EdTech, dont Edunao, Prof en Poche, BCDiploma, mais il faut noter la présence d’entités telles l’INRIA, Outscale, ou encore Orange Business. Prometheus-X est aussi le fer de lance de l’initiative Cloud2Space4AI. L’objectif est d’interconnecter les places de marché de données, les espaces de données, les catalogues d’IA afin de fonder un écosystème « sécurisé, décentralisé » et conforme aux contraintes légales européennes. « Nous voulons connecter les fournisseurs de données publics et privés, de modèles d’IA et les entreprises qui souhaitent combiner ces solutions », avance Matthias de Bièvre. Il est également question de relier les portails de données, les espaces de stockage et de calcul aux éditeurs de solutions IA. « Par exemple, nous nous sommes lancés avec le ministère de l’Éducation sur la création d’un assistant IA de révision qui va en fonction de l’élève, ses notes et les avis de ses professeurs lui suggérer de réviser tel ou tel sujet, des exercices personnalisés, etc. », illustre le dirigeant de Visions. « Dans le secteur des médias, l’on peut imaginer la mise à disposition de données, de contenus monétisés auprès des fournisseurs d’IA ». L’architecture ainsi créée ne demanderait pas de revoir en profondeur les plateformes d’échanges de données existantes. In fine, elles deviennent des « méta-marketplace » qui devront permettre aux usagers d’accéder aux jeux de données et aux services en provenance de différents fournisseurs depuis un seul portail de leur choix. Pour l’instant, Visions veut démontrer cette capacité avec sa propre plateforme, VisionsTrust. Treize partenaires portent le projet Cloud2space4ai, dont Orange Cloud Avenue, Opendatasoft, Outscale, Clever Cloud, Linagora, Pleias, Scaleway, mais aussi AWS. Ensemble, ils rassembleraient environ 15 000 jeux et services de données.