SSD : Micron annonce déjà un modèle en PCIe 6.0

Le fabricant de mémoires NAND américain Micron annonce l’arrivée à son catalogue d’un SSD NVMe, le modèle 9650 TLC, capable de se connecter à un bus PCIe 6.0 pour des vitesses de transfert deux fois plus importantes que celles des SSD actuels. Sur les 30 Go/s que permet un canal PCIe 6.0, le 9650 supporte en l’occurrence une vitesse de 28 Go/s en lecture et 14 Go/s en écriture. Toutefois, les bus PCIe 6.0 n’existent pas encore et ne devraient arriver qu’en 2026, lorsque les prochains processeurs Xeon d’Intel et Epyc d’AMD seront lancés sur le marché.

Le 9650 sera proposé en deux versions. La version Pro proposera classiquement les capacités de 7,68 To, 15,36 To ou 32,72 To. Ses performances en accès aléatoires seront de 5,4 millions d’IOPS en lecture et de 500 000, 530 000 et 570 000 IOPS en écriture. La différence des IOPS en écriture s’explique par le nombre de puces NAND présentes dans le SSD, le contrôleur pouvant commencer à écrire dans une autre puce NAND si elle existe, avant d’avoir fini de mettre à jour les cellules de la puce NAND précédente.

La version Max du 9650 offrira une version réduite de ces trois capacités : 6,4 To, 12,8 To ou 25,6 To. Physiquement, les SSD Max seront les mêmes que les Pros, mais leur firmware aura été adapté pour gérer des redondances entre les puces NAND afin de favoriser les écritures parallèles, même quand elles ciblent la même puce logique. Une sorte de RAID à l’intérieur du SSD en somme. Ainsi, en écriture, les trois SSD 9650 Max atteindront une cadence de 900 000 IOPS.

Également un SSD QLC à la capacité record

Dans la foulée, Micron dévoile un autre nouveau modèle de SSD, le 6600 ION QLC. Il ne s’agit plus d’offrir un SSD très rapide pour le stockage direct des données en production (tier -1), mais de proposer un modèle capacitif pour stocker beaucoup de données froides. Le 6600 ION QLC offrira la même nouvelle capacité record de 245,76 To que son concurrent Kioxia avait déjà atteinte. Manifestement, il s’agit là aussi de doubler l’épaisseur du SSD au format E3.L pour y loger deux fois plus de puces NAND.

Ces SSD deux fois plus capacitifs, car deux fois plus épais, ne permettent pas de doubler la capacité d’une baie de stockage 2U par rapport à des modèles en 122,88 To. En revanche, ils consomment deux fois moins de slots PCIe, ce qui permet à la baie de contrôler plus de SSD en tiroirs externes. Et, donc, d’offrir plus de capacité aux serveurs qui s’y connectent. Accessoirement, ils sont également censés consommer plus : 70 watts par SSD, au lieu des 25 à 35 watts ordinaires.

Contrairement au 9650 qui devrait être disponible d’ici à la rentrée, le 6600 ION n’arrivera pas sur le marché avant 2026, à la fois dans sa capacité de 245,76 To, mais aussi en version 122,88 To, qui, elle, tiendra dans un format E3.S. Il faut en effet lire entre les lignes des annonces de Micron pour comprendre que le fabricant est en retard de plusieurs mois sur la fourniture de modèles en 122,88 To par rapport à ses concurrents.

De plus, le 6600 ION utilisera encore le contrôleur PCIe 5.0 que Micron utilisait précédemment. Ce qui n’est pas un handicap pour le stockage massif de données froides. En matière de performances, ses débits seront de 14 Go/s en lecture et 3 Go/s en écriture. En accès aléatoires, il atteindra 2 millions d’IOPS en lecture et 40 000 IOPS en écriture.