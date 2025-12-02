Process, agents, données : Workday veut les gouverner tous avec « Workday Builder »

En 2025, plusieurs acquisitions du nouveau champion de l’ERP Financier et du SIRH, Workday ont concerné le développement. L’arrivée des agents IA n’a fait que renforcer cette stratégie.

C’est d’ailleurs un des enseignements majeurs du Rising EMEA 2025. Workday y a particulièrement mis en avant les rachats de Sana, de Flowise et celui annoncé juste avant l’évènement, de PipeDream.

Tous ne sont pas regroupés sous l’ombrelle de « Workday Build », la nouvelle « trousse à outils du développeur » de l’éditeur. Mais tout tourne autour.

Sana : l'assistant no-code Commençons par Sana, startup suédoise qui développe un ChatGPT privé. Workday veut en faire sa nouvelle interface pour accéder à ses applications, mais aussi à d’autres : « l’IA est la nouvelle UI » a martelé Carl Eschenbach, CEO de Workday. Mais Sana est aussi un outil no-code. En clair, un utilisateur peut créer une « petite » app – connectée aux données de Workday (pas question d’applications génériques ici) – avec un prompt et quelques phrases. « Sana peut créer un agent en trente secondes », illustre Jerry Ting, responsable de l’IA agentique chez Workday. « On peut lui demander de faire un résumé quotidien des actualités et de l’envoyer par mail tous les matins ». Ce type d’app est utile, mais ce n’est pas à proprement parler une « application » ou un « produit » sous la forme d’une véritable extension. Et encore moins un agent. C’est là qu’entre justement en scène Workday Build.

Workday Build, une trousse à outils en trois parties Plus de 3000 applications auraient déjà été développées avec Workday Extend, la trousse à outils pour « étendre » Workday – d’où son nom de Extend – qui constitue la brique centrale de Workday Build. « Vous avez créé des solutions innovantes, adaptées aux besoins uniques de votre entreprise avec Workday Extend. Mais aujourd’hui, nous allons au-delà d’Extend. Nous franchissons une nouvelle étape », a lancé enthousiaste Gerrit Kazmaier, President, Product & Technology. « Workday Build est notre nouvelle plateforme destinée aux développeurs […] C’est un véritable “game changer” ». « Extend Pro ce sont tous les outils que Workday met à dispositions pour développer des apps, des business process ou modifier le modèle d’objet Workday pour satisfaire les besoins spécifiques », résume pour sa part Pierre Gousset, VP Presales EMEA. Les deux autres briques de Workday Build sont la marketplace (pour commercialiser les apps et les extensions créées par les clients qui souhaitent les partager, ce qui serait le cas de 500 partenaires environ) et la « communauté » (forum, documentation, certifications).

Workday Extend : l’outillage Workday Extend se compose lui-même d’une multitude d’outils… logique pour une trousse. On y trouve : App Builder : un environnement low-code/no-code

Workday Orchestrate : pour automatiser les processus et les intégrations entre Workday et des systèmes tiers

Workday Prism Analytics : analytique avancée

Developer Copilot : un assistant IA pour accélérer le développement

Agent Gateway : pour intégrer des agents IA

Ainsi que des APIs (dont MCP APIs pour les agents) et des connecteurs Deux autres acquisitions – qualifiées de majeures – viennent enrichir cette mallette : Flowise et PipeDream.

Flowise et PipeDream : faire des équipes d’agents Flowise est une plateforme low-code, avec une interface « drag & drop », qui doit permettre de créer des agents personnalisés « en quelques minutes », assure Jerry Ting. Le tout en se conformant nativement aux exigences de sécurité de Workday, en utilisant le contexte métiers, et en respectant les politiques de conformité de l’entreprise. Ce nouvel « Agent Builder (c’est son autre nom) sera mis dans les mains des premiers utilisateurs au cours de du premier semestre 2026. PipeDream pour sa part est un “pont vers le reste de l’entreprise” (compare Gerrit Kazmaier) avec plus de 3000 connecteurs. “Ils sont tous sécurisés et déjà préconfigurés”, vante le dirigeant. PipeDream apportera sa bibliothèque directement dans l’expérience de création d’agents. “Cela permettra à vos agents de se connecter, d’agir, d’exécuter des workflows et des tâches complexes avec des milliers d’applications dont vos systèmes les plus critiques […] Nous élevons la connectivité à un tout autre niveau”, se réjouit-il. L’objectif de la combinaison de Flowise et de PipeDream est de faire en sorte que les agents “travaillent les uns avec les autres, comme une vraie équipe”.

Un cake à 3 couches Pour clarifier la stratégie de Workday, Jerry Ting parle d’un “gâteau à trois couches”. “La première, c’est Sana avec une expérience semblable à celle que vous connaissez avec les IA génératives. C’est un constructeur no code d'assistants, très simple d’utilisation ». « La deuxième couche, c'est Flowise », continue-t-il. « Elle permet de construire des agents avec du low-code. La troisième, c'est PipeDream, qui gère la connectivité pour faire fonctionner les agents à l'intérieur comme à l'extérieur de Workday. »

Workday Data Cloud Voilà pour Workday Builder et Sana. Mais ce n’est pas tout. Dans la continuité de cette ouverture – déjà entamée avec Prims pour les données et Orchstrate et MCP APIs – l’éditeur a présenté un « nouveau Data Cloud ». « C’est une annonce importante », insiste Pierre Gousset. Ce Data Cloud est un data lake pour combiner les données de Workday avec d’autres données extérieures, résume l’expert. Il fonctionne en mode « zero copie ». « Fini les intégrations complexes ou les duplications de données », renchérit Gerrit Kazmaier, « vous disposez d'un accès direct, à grande échelle, aux données. C’était tout simplement impossible auparavant ».

ASOR (Agent Systems of Record) Last but not least, à côté de Workday Build et de Workday Data Cloud, l’éditeur a conçu un “Agent Systems of Record”. Alias ASOR. Au moment de Rising, ASOR est en early-adopter chez de grands clients comme Accenture. « C’est LA console de gouvernance des agents », explique Pierre Gousset. Elle regroupe les registres, le placement de l'agent dans l'organisation, les permissions, l'accès aux données, son lifecycle management, sa désactivation ou encore des métrics sur son usage et son impact sur les process (Time to Source Candidate, etc.) – liste l’expert.