Processeurs photoniques : Exaion (EDF) met du Quandela dans son HPC

Quandela, la start-up européenne d’origine française spécialisée dans le calcul quantique photonique, et Exaion, la filiale du groupe EDF spécialisée dans les services et l’infrastructure IT, ont signé un accord de collaboration.

Dans ce cadre, Quandela devrait produire trois ordinateurs quantiques pour Exaion.

Le but est de démocratiser cette technologie et de présenter des cas d’usages concrets pour les entreprises comme la simulation de l’évolution des failles dans les infrastructures industrielles, la simulation de la combustion dans les moteurs thermiques, ou encore l’optimisation de trajectoire de flottes de véhicules.

Le projet vise également à co-concevoir une offre qui complète le HPC d’Exaion avec des ordinateurs quantiques pour les secteurs de l’énergie, de la cybersécurité, de l’automobile, de l’aérospatiale et de la finance.

Les trois ordinateurs quantiques de Quandela seront déployés dans les data centers d’Exaion en Normandie et au Québec.

L’informatique quantique : un potentiel de 700 milliards $

Pour le cabinet McKinsey, l’informatique quantique pourrait représenter des opportunités d’optimisations et d’innovation dont la valeur cumulée se chiffrerait à 700 milliards $ environ à l’horizon 2030.

Son rapport identifie des avancées qui pourraient « révolutionner » la recherche pharmaceutique, la conception de produits chimiques, la fabrication automobile et la finance.

McKinsey souligne néanmoins que les défis à relever restent encore nombreux, comme la qualité et la quantité des qubits, le bruit quantique, la fiabilité et la tolérance aux fautes. Ce qui fait dire aux experts que les premiers « vrais » ordinateurs n’arriveront pas avant une, voire plusieurs décennies.

« Nous en sommes encore au tout début de l’exploration de ce qu’il est possible de faire avec un processeur quantique de taille “modeste” et avec des qubits bruités (sans correction d’erreurs) », résumait récemment Eleni Diamanti, directrice de recherche au LIP6 (CNRS et Sorbonne Université) et entrepreneuse, dans un échange avec LeMagIT. « Mais on commence doucement à pouvoir montrer un certain avantage sur des problèmes spécifiques d’optimisation […] L’espoir est que les entreprises et les organisations pourront profiter de cette technologie bien avant [dix ans] ».