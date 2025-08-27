Nvidia commercialise son GPU Blackwell pour PME

Nvidia a enfin lancé la commercialisation de son dernier GPU Blackwell pour les serveurs destinés aux PME. Grâce à un partenariat avec Cisco, Dell, HPE, Lenovo et Supermicro, ces entreprises auront accès à des serveurs 2U dotés d’une ou deux cartes RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition à même d’exécuter des charges de travail telles que l'IA agentique, la génération de contenu, l'analyse de données, le graphisme, la simulation scientifique, ainsi que l'IA industrielle.

Les GPU RTX Pro 6000 se veulent des accélérateurs haut de gamme, mais adaptés aux infrastructures électriques et de refroidissement des salles informatiques d’appoint. Les serveurs qui en sont équipés s’insèrent dans des racks standards et se refroidissent par ventilation classique.

« Les RTX Pro 6000 sont pour Nvidia une manière de démocratiser Blackwell, sa nouvelle génération de GPU », commente Matt Kimball, analyste principal chez Moor Insights & Strategy. Les GPU RTX Pro contiennent les mêmes cœurs Blackwell que ceux que l’on trouve dans les derniers GPU B200 et B300 pour datacenters et promettent des performances similaires. Mais à une échelle moindre : le nombre de cœurs est réduit et la mémoire embarquée n’est pas de type HBM, ce qui permet de réduire fortement le prix de l’accélérateur.

Accessoirement, les RTX Pro sont gravés avec une finesse de 5 nm, contre 3 nm pour les modèles datacenters. Ce détail, qui pénalise assez peu les performances, signifie que les puces ne souffriront pas de pénurie, car elles sont produites dans les usines à haut rendement de TSMC.

Nvidia commercialisait déjà des RTX Pro 6000, mais uniquement pour stations de travail, avec un format et un ventilateur intégré qui n’étaient pas adaptés à l’utilisation dans un serveur rack.