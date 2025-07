SAP Concur sort son IA conversationnelle pour les voyages d’affaires

L’éditeur de solutions de gestion des frais et déplacements professionnels Concur, spin-off de SAP, a profité de la convention annuelle de la Global Business Travel Association (GBTA), à Denver, pour annoncer l’arrivée d’un « agent » qui se rapproche d’un assistant : Booking Agent.

L’assistant de Concur – intégré au réseau des Joule Agents de SAP – répondra par une proposition d’itinéraires personnalisés, en prenant en compte les contraintes budgétaires, les préférences de l’utilisateur et les justifications requises.

Booking Agent est une IA conversationnelle qui est capable de comprendre une demande exprimée en langage naturel par un employé et de réserver des déplacements qui restent conformes à la politique interne de l’entreprise.

Des services tiers vérifiés s’intègrent à Concur

Par ailleurs, Concur fait évoluer « Concur Request » (l’outil de préautorisation des demandes) avec « une gestion budgétaire étendue » (sic). Cette évolution permet de regrouper plusieurs déplacements dans une seule demande – pour un collaborateur ou une équipe entière – et, pour les managers, de soumettre des requêtes pour plusieurs salariés à la fois.

Des alertes sur les risques seront également intégrées dès la planification du voyage (grèves, catastrophes, visas). Ces informations seront fournies par un partenaire (Riskline).

Enfin, une nouvelle fonctionnalité baptisée Trip Extras, proposera, comme son nom l’indique, des services tiers vérifiés (transport terrestre, parkings, visas, etc.) avec un renforcement du « duty of care » (sic) via des prestataires certifiés. En clair, de proposer des prestations qui assurent la sécurité des employés.

La première intégration sera faite avec Groundspan qui, pour mémoire, propose de gérer les « déplacements terrestres » – c’est-à-dire la réservation de véhicules (VTC, voiture de location, minibus partagés, voitures avec chauffeur privé), mais pas les transports en commun.