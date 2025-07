Développeurs et IA : des gains de productivité annulés par les frictions organisationnelles

En 2024, Atlassian interrogeait 2100 développeurs. Pas moins de 62 % d’entre eux ne remarquaient pas de gains notables de productivité imputables à l’IA dans leur métier. Seuls 26 % des profils consultés étaient convaincus qu’ils bénéficieraient d’une hausse du rendement grâce aux outils infusés à l’IA d’ici à deux ans.

L’éditeur a reconduit son étude « State of DevEx » en 2025. Cette fois-ci, il a retenu les réponses de 3500 développeurs aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, et en Inde.

L’IA générative est enfin perçue comme utile, mais elle n’est pas magique

En mars 2025, 68 % des personnes interrogées rapportent un gain de plus de 10 heures par semaine à travers l’ensemble de leur flux de travail grâce à l’IA générative. Environ 70 % des responsables des équipes de développement font la même observation. Au-delà de l’écriture de code – ce qui ne représenterait que plus que 16 % du temps d’un développeur, selon une étude d’IDC datant de février 2025 –, les profils techniques utilisent la GenAI pour rechercher des informations, créer des tests unitaires, améliorer la documentation, ou « brainstormer ».

Les programmeurs réalloueraient le temps économisé pour parfaire la qualité du code, ajouter des fonctionnalités, apprendre de nouvelles technologiques et compléter la documentation.

Ces 10 heures gagnées en moyenne, 50 % des développeurs déclarent les perdre à nouveau à cause de problèmes causant des inefficiences. En 2024, c’était plutôt huit heures. Cette année, 90 % des sondés disent gaspiller six heures ou plus dans les mêmes situations. Trouver des informations sur les services, la documentation, les API, l’adaptation aux nouvelles technologies, le changement de contexte entre les outils, le manque de direction claire, l’absence de collaboration et la dette technique sont les principaux points de friction référencés par les sondés.

Dix heures perdues par semaine dans une entreprise employant 500 développeurs, cela coûterait 7,9 millions de dollars par an, selon l’éditeur.

Heureusement, pense l’éditeur, les solutions d’IA peuvent résoudre certains de ces points de friction. La recherche d’information, la génération de documentation, le résumé de pull requests, la génération de tests unitaires sont autant d’exemples.

Or, l’institut de recherche METR (Model Evaluation and Threat Research) tend à démontrer que les développeurs ont l’illusion de réaliser leurs tâches plus rapidement avec l’IA générative. C’est ce que deux chercheurs observent après avoir mené une étude randomisée auprès de 16 développeurs open source.

« Avant de commencer les tâches, les développeurs avaient prévu que l’utilisation de l’IA réduirait le temps d’exécution de 24 %. Après avoir terminé l’étude, les développeurs estimeraient que l’usage de l’IA a diminué le temps d’exécution de 20 % », expliquent les chercheurs du METR. « Étonnamment, nous constatons que le maniement de l’IA augmente en réalité le temps d’exécution de 19 % : les outils d’IA ont ralenti les développeurs ».

Plus particulièrement, les sujets de cette étude ont remarqué que l’IA générative avait beaucoup plus de mal avec de grandes bases de code (plus de 1 million de lignes) et à appliquer les exigences présentes en matière de documentations et de tests. Les chercheurs observent que les ralentissements sont flagrants quand les développeurs connaissent bien les éléments qu’ils modifient. Ils perdent également du temps à vérifier et à corriger le code généré.

L’IA n’est de toute façon pas une solution miracle, constate pour sa part Atlassian.