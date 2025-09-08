IA en entreprise : une adoption massive, mais une maîtrise des risques défaillante

Sous l’impulsion de l’IA générative, l’intelligence artificielle sous toutes ses formes se généralise dans les entreprises, mais les capacités à l’encadrer correctement peineraient à suivre. Selon le rapport Responsible Enterprise AI in the Agentic Era, par le Knowledge Institute de Infosys, seulement 2 % des entreprises répondraient aux critères du modèle de maturité élaboré par l’ESN pour qualifier une IA dite « responsable ».

Menée auprès de plus de 1 500 dirigeants dans six pays (Australie, France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis et Nouvelle-Zélande), l’enquête révèle que 95 % des décideurs auraient été confrontés à au moins un incident lié à l’IA au cours des deux dernières années.

Près de 40 % d’entre eux estiment que les conséquences ont été « graves » ou « extrêmement graves », que ce soit sur les plans financiers (77 % des organisations), de la réputation (53 % des atteintes à leur image) ou réglementaires.

Infosys recense des cas variés : atteintes à la vie privée, biais algorithmiques, discrimination, non-conformité réglementaire, ou encore prédictions erronées. Et les choses risquent de ne pas s’arranger avec l’arrivée des systèmes dits « agentiques » – des IA capables d’autonomie dans l’exécution de tâches, avertit l’ESN.

L’IA responsable toujours vue comme une obligation réglementaire Mais il n’y a pas de fatalité, rappelle l’étude. Par exemple, les entreprises les plus avancées dans l’IA de confiance et responsable subiraient en moyenne 39 % de pertes financières en moins et 18 % de dommages réputationnels en moins lors d’incidents. « Les entreprises qui intègrent des garde-fous en matière d’IA responsable s'ouvriront de nouvelles sources de revenus et seront les mieux positionnées pour prospérer à l’ère de l’IA agentique. » Jeff KavanaughHead of Infosys Knowledge Institute Ces organisations partagent certaines pratiques communes : explicabilité des modèles, gestion proactive des biais, validation rigoureuse des outils déployés, ou encore planification systématique de la réponse aux incidents. Ces approches – qui doivent se cumuler – resteraient cependant marginales avec 15 % des entreprises qui atteindraient les trois quarts des critères (et 2 % donc, tous les critères). Selon Infosys, la majorité des entreprises continue de percevoir l’IA responsable comme une obligation réglementaire, plutôt que comme un levier stratégique. Paradoxe, dans le même temps, 78 % des dirigeants interrogés y voient un facteur de croissance, et 83 % estiment que les futures régulations IA pourraient favoriser l’innovation. Ce qui n’empêche pas, dans le même temps, que les entreprises considèrent en moyenne sous-investir dans l’IA responsable à hauteur de 30 %.