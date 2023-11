NumSpot : des services managés en 2024, et déjà des clients

En matière de cloud souverain, les premières initiatives françaises n’ont pas laissé un souvenir impérissable, Numergy et Cloudwatt s’étant achevés sur des flops retentissants. Les membres du consortium à l’origine de NumSpot ont assurément d’autres ambitions.

Mais ils sont aussi conscients de la nécessité de convaincre sur la capacité du nouvel acteur à trouver sa place sur le marché où ont débarqué différentes offres de cloud dit « de confiance » co-portées par des hyperscalers (Bleu avec Azure et S3NS avec Google).

Le SI a été porté sur NumSpot en septembre. Il s’agissait de la première étape, qui consiste en une migration sur le cloud « pour gagner en agilité et bénéficier des qualités » de ce type d’environnement, « mais sans rogner sur les questions de sécurité et de protection. »

Dans ce domaine, de premiers projets sont signés et en cours, ont pu témoigner Guillaume Poupard, le nouveau directeur général adjoint de Docaposte et Hervé Thoumyre, le directeur de l’expérience client, des services numériques et de la donnée de CNP Assurances.

« D’ores et déjà, en nous appuyant sur Outscale, nous savons vendre du cloud SecNumCloud . Nous avons la possibilité de le faire pour accompagner les clients sur les services existants, pour ensuite les migrer sur des services plus évolués », déclare Alain Issarni, son président exécutif.

Les parrains de NumSpot – à savoir Docaposte (filiale numérique de La Poste), Dassault Systèmes (maison mère d’Outscale), Bouygues Telecom et la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) – étaient réunis le 29 novembre pour rappeler le cap et dresser un premier bilan.

CNP gère des données sensibles pour lesquelles « il est impératif d’apporter de la protection et de bâtir une relation de confiance avec nos clients et nos partenaires », explique Hervé Thoumyre. « Jusqu’à présent, nous n’avions pas de solution pour répondre à un tel défi. L’arrivée de NumSpot est pour nous une vraie promesse. »

« C’est très efficace de faire de l’IA générative pour cela. Nous le pensions et c’est désormais vérifié », assure Guillaume Poupard. Pour répondre à ce cas d’usage, NumSpot s’est associé à la pépite française LightOn , qui a fourni le modèle, à ALEIA et à Openvalue – entité de Docaposte.

L’ intelligence artificielle est en tout cas et d’ores et déjà présentée comme un domaine prioritaire. Dans ce secteur, NumSpot pourra d’ailleurs tirer profit des GPU certifiés SecNumCloud d’Outscale. L’ambition déclarée est d’offrir des services d’IA répondant à des enjeux éthiques et responsables.

Le catalogue comprendra au départ trois solutions managées (Kubernetes, OpenShift et base de données), « trois services absolument indispensables pour les acteurs. » L’enrichissement fonctionnel se poursuivra au cours de l’année « en fonction des discussions et des opportunités ».

Ces premiers services sont prévus pour l’année prochaine sur la base des retours des « early-adopters » et selon une approche présentée comme « pragmatique » et en fonction de priorisations.

La sécurité est un second pilier. Sur l’infrastructure, grâce à Outscale , NumSpot est SecNumCloud. Et au premier trimestre 2024, l’entreprise lancera le processus de certification de ses services managés. Pourquoi pas plus tôt ? Car l’ANSSI ne se prononce pas sur des PowerPoint, mais sur des produits réels, répond Guillaume Poupard.

Le « patron » de Numspot défend cette trajectoire open source (un peu) par convictions et (beaucoup) par pragmatisme. « Dans bien des domaines, l’open source guide l’état de l’art ou est l’état de l’art », justifie-t-il. Sa transparence constitue un autre argument, tout comme sa valeur pour réduire la dépendance technologique et vis-à-vis des fournisseurs, ajoute-t-il.

Son président exécutif, Alain Issarni les a rappelés durant la conférence de presse. Il s’agit notamment de « l’open source first, mais pas only. »

« Il nous paraissait important de proposer une solution alternative aux hyperscalers », lance le cadre de Docaposte. Pour croître, Olivier Vallet mise aussi sur l’intérêt des grands comptes pour la protection des données sensibles dans le cadre de leur stratégie de cloud hybride. « Nous avons une carte à jouer, notamment sur les OIV et les OSE [Ndlr : Opérateurs d’Importance Vitale et Opérateurs de Services Essentiels]. »

La souveraineté : un sujet politique avant d’être technique

« La richesse fonctionnelle sans sécurité juridique n’est pas suffisante. » Alain IssarniNumspot

« La richesse fonctionnelle sans sécurité juridique n’est pas suffisante », rétorque-t-il encore. Et le marché, « le business », doit être guidé par les citoyens et leurs attentes dans ce domaine, milite-il.

Cette prise de conscience à l’égard de la souveraineté numérique et des transferts de données, Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des Territoires, l’observe déjà dans les ministères, la santé et parmi les grands groupes financiers.

« La souveraineté, c’est permettre d’avoir le choix. La souveraineté, c’est ne pas subir. En offrant le choix, on donne la possibilité à nos clients et à nos partenaires d’avoir la maîtrise de leur avenir et de leurs données stratégiques », réagit-il.

Bernard Charlès, PDG de Dassault Systèmes, poursuit en estimant que « la souveraineté est d’abord un sujet politique et non technique. Il est important de comprendre que le Cloud Act, c’est l’équivalent de l’extra-territorialité du dollar ». La résultante, c’est « une asymétrie sur la sécurité des données. »

La participation de Dassault Systèmes à NumSpot est justifiée par la volonté de répondre à cette asymétrie au profit des « services sensibles nationaux, de services publics, de santé et de défense ». Et pour lui, la réponse ne peut être seulement IT. « Ceux qui parlent de ce sujet avec de l’IT sont hors-sujet. C’est un problème de politique et de loi », martèle Bernard Charlès.

Hervé Thoumyre, le directeur des données de CNP se veut lui très pragmatique sur cet enjeu de la souveraineté.

« Une fois traitée la question de la réglementation, le vrai sujet pour une entreprise, c’est celui de l’indépendance. Tout l’enjeu pour nous, c’est d’être maître de notre destin […] et que les données de nos clients soient correctement protégées. »