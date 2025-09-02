Les États-Unis pourraient difficilement éviter les effets de l’AI Act

Vu des États-Unis. Bien que le plan d’action américain en matière d’IA s’éloigne des réglementations considérées comme contraignantes en faveur de l’innovation dans ce domaine, l’Union européenne ne ralentit pas la mise en œuvre de l’AI Act. En conséquence, les États-Unis pourraient encore ressentir les effets de la réglementation de l’IA.

Plusieurs développeurs de modèles d’IA, dont OpenAI, Microsoft, Cohere, Amazon, Google, Anthropic et Mistral AI, ont signé le Code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général (GPAI), publié au début du mois de juillet. En signant ce document, ces fournisseurs attestent de leur volonté de se mettre en conformité avec la loi européenne sur l’IA. Il vise à réduire les charges administratives des entreprises et à offrir une plus grande sécurité juridique.

« L’AI Act impose de nombreuses contraintes ou exigences aux entreprises », déclare Mia Hoffman, chercheuse au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’université de Georgetown. « Par exemple, pour mettre en œuvre des évaluations de modèles ou effectuer une évaluation des risques pour l’IA à usage général. Mais il y a très peu de détails sur ce que cela signifie concrètement ». Mia Hoffman estime que le Code consacré aux GPAI aide les fournisseurs de modèles à savoir ce que l’on attend d’eux en vertu de la loi européenne sur l’IA.

Différencier les modèles selon les marchés, un pari coûteux Pour rappel, l’AI Act régule des produits – ici des systèmes d’IA – dès lors qu’ils sont lancés sur le marché européen. Au regard de ce texte, les modèles d’intelligence artificielle sont considérés comme des produits. Alors que les entreprises se conforment à l’AI Act afin de préserver leurs activités commerciales sur le marché européen, Mia Hoffman considère que les protections offertes par la réglementation européenne s’appliqueront également aux consommateurs américains. Selon elle, il est probable que les mêmes modèles seront commercialisés sur les deux marchés. Les développeurs d’IA pourraient créer différentes versions de leurs systèmes d’IA pour différents marchés. Cependant, Mia Hoffman estime que cette éventualité est peu probable en raison des coûts élevés liés à l’entraînement des modèles les plus grands et les plus avancés, tels que GPT-5 d’OpenAI et Grok 4 de xAI. « Même s’ils tentent de mettre en œuvre ce programme de déréglementation aux États-Unis, cela n’empêche pas les entreprises américaines spécialisées dans l’IA de se conformer aux règles de l’Union européenne », signale-t-elle.