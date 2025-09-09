JFrog s’adapte à l’infusion de l’IA dans la chaîne de livraison logicielle

JFrog poursuit sur sa lancée. L’éditeur israélo-américain avait présenté en fin d’année dernière sa stratégie. Il entendait adapter ses outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement logicielle aux approches MLOps et MLSecOps. Il s’agissait de faire de JFrog Artifactory le registre des modèles d’IA, des LLM et des librairies de code associées. L’idée était d’abord de se connecter à HuggingFace afin de filtrer et sécuriser les binaires (checkpoints), les jeux de données et d’autres ressources en fonction des exigences des entreprises.

« En la matière, la demande la plus fréquente chez nos clients, c’est la capacité de gérer les modèles en interne, sans téléchargement systématique depuis Internet », déclare Fred Simon, cofondateur et chief architect chez JFrog.

L’AI Catalog prend de l’ampleur « La demande la plus fréquente chez nos clients, c’est la capacité de gérer les modèles en interne, sans téléchargement systématique depuis Internet. » Fred SimonCofondateur et chief architect, JFrog Avec l’AI Catalog, JFrog étend ce principe à deux autres partenaires : Nvidia et Anthropic. Cela couvre les API associées aux microservices NIM et aux LLM Claude d’Anthropic. « Le but de l’AI Catalog c’est d’avoir un seul environnement pour les clients et certifier l’origine de tous leurs modèles », affirme-t-il. « Jusqu’alors les clients opéraient ce travail de validation et de contrôle par leur propre moyen, après que les data scientists et les développeurs aient téléchargé les modèles », ajoute-t-il. « Avec JFrog AI Catalog, il est possible d’effectuer cette sélection a priori à l’aide de polices de conformité, à partir des métadonnées ». L’AI Catalog est accessible aux clients de JFrog Curation. Il bénéficie donc de certaines des fonctionnalités de l’outil : blocage des paquets malicieux et vieillissants, analyse des vulnérabilités en continu via le SCA Xray, filtrage de certaines licences propriétaires ou open source. « Nous faisions depuis longtemps la détection des modèles malicieux dans les environnements des data scientists », relate Fred Simon. Néanmoins, AI Catalog représenterait « beaucoup de boulot, puisque chaque vendeur a une technique un peu différente pour fournir leurs modèles, leurs API, et les métadonnées qui vont avec. Une partie de la vérification des modèles est, elle aussi, effectuée à l’aide de l’IA ». Les modèles peuvent être libellés afin d’en faciliter la recherche. Il est également possible d’enregistrer dans AI Catalog des modèles de fournisseurs externes, dont OpenAI, AWS, Google et d’autres, ou alors des modèles internalisés, comme les NIM Nvidia déployés sur site.

Automatiser la gouvernance de la livraison logicielle Dans cette même veine, cette fois en matière de gouvernance logicielle, JFrog lance AppTrust. Cette fois-ci, il s’agit de constituer un SBOM (Software Bill of Materials) en partant d’un système de gouvernance unifiée associé à JFrog Artifactory. Ce système est censé permettre d’appliquer automatiquement des politiques de conformité afin de certifier des paquets. Dans cet effort de vérification du respect des règles de conformité, JFrog s’appuie sur des « preuves » : en clair, des éléments de pistes d’audit tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Elles sont issues d’Artifactory, mais aussi de GitHub Actions et Gradle (attestations de compilation), NightVision (découverte d’API, analyse DAST signé), Shipyard (attestations de tests), Sonar (rapport sur la qualité du code), Dagger (vérification des exécutions), CoGuard (analyse de la configuration de sécurité), Akuity (pistes de déploiement), Akto (tests sur l’OWASP 10), Troj AI (red teaming automatisé) et ServiceNow (demande de vérification à partir des preuves sauvegardées dans Artifactory). D’autres émetteurs de preuves rejoindront cet écosystème. « Tous ces outils-là fournissent des métadonnées et des sortes de tampons. Chacun met sa signature sur son environnement, sur l’application qui va être délivrée. AppTrust doit fournir une chaîne complète de traçabilité et une automatisation de la certification des applications », assure Fred Simon. Cette automatisation des vérifications était déjà nécessaire avant l’avènement de ChatGPT. Pour autant, les assistants IA ont amplifié le problème. « La quantité de code généré a grossi très rapidement. Nos clients n’arrivent plus forcément à suivre », constate Fred Simon. « Du même coup, JFrog doit s’adapter afin de permettre aux clients de tester, de déployer beaucoup plus souvent ». Malgré l’automatisation et le recours de plus en plus fréquent aux outils d’IA générative, JFrog travaillerait « beaucoup pour ne pas retirer la responsabilité de l’humain qui a créé l’outil, les éléments de validation, le code, etc. », avance le chief architect.