Quand l’IA devient le compagnon du DPO

Le règlement général sur la protection des données, le RGPD, a introduit en 2018 plusieurs droits, dont celui d’accéder à ses données. Les entreprises destinataires de ces demandes sont tenues d’y répondre sous un délai précis. La durée varie selon la complexité et la nature des données concernées.

Éditeur de logiciel et spécialiste du BPO (Business Process Outsourcing) auprès de banques, de mutuelles et d’assureurs, Tessi remplit également le rôle de responsable de traitements pour ses clients, ainsi que ses 15 000 salariés.

Hausse des demandes de droit d’accès Or, depuis presque deux ans, l’entreprise observe « une forte augmentation des demandes de droit d’accès ». Une hausse suffisamment significative pour justifier le lancement d’ateliers visant à identifier des cas d’usage de l’IA appliqués à l’automatisation de processus DPO. Cette première étape a donné lieu au recensement de trois usages de l’IA, explique lors d’une conférence de l’AFCDP Amine Talbi, le délégué à la protection des données (DPO) de Tessi : le traitement des demandes d’exercice (plus spécifiquement le droit d’accès), des contrôles de conformité du registre de traitements, et enfin le recueil des consentements. « L’IA est devenue une évidence pour extraire de la donnée, extraire de l’intelligence, avec de l’analyse sémantique. » Joseph SimonProduct owner, digital factory, Tessi Sur le droit d’accès, le recours à l’IA était justifié par la durée nécessaire au traitement. Pour outiller ses équipes internes dans ce domaine, l’éditeur s’est appuyé sur sa Digital Factory, en charge notamment de développements en intelligence artificielle appliquée aux documents. « L’IA est devenue une évidence pour extraire de la donnée, extraire de l’intelligence, avec de l’analyse sémantique », souligne Joseph Simon, product owner au sein de la factory. « L’automatisation était un sujet majeur pour raccourcir les temps de réponse » sur le droit d’accès, poursuit-il. Le RGPD impose une réponse sous un délai de 1 à 3 mois (et 8 jours pour les données de santé). Mais en tant que sous-traitant, Tessi a d’autres échéances. Dans le cadre de l’assistance à ses clients, le fournisseur dispose de 3 à 10 jours pour répondre.

30 jours et plus pour traiter manuellement les requêtes RGPD Sur le premier semestre, le DPO recense environ 380 demandes de droit d’accès. S’y ajoutent celles de ses propres salariés. Et les temps de traitement nécessaires pour y répondre peuvent s’avérer longs. « On peut facilement dépasser les 30 jours », chiffre Amine Talbi concernant une demande émanant d’un salarié. Le temps n’est pas la seule problématique. Selon lui, ces processus conduisent à « s’éloigner du métier de DPO », qui consiste « à apporter de l’expertise et du conseil, et à travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. » Plusieurs conditions étaient cependant requises pour automatiser, prévient-il toutefois : une expertise technologique en interne et une connaissance du processus d’exercice du droit d’accès de bout en bout (réception de la demande, périmètre de données, extraction des informations, etc.). C’est sur cette base qu’a été développée une solution, baptisée « Sqalia », mise en œuvre à ce jour uniquement pour le traitement des demandes internes. Pour concevoir Sqalia, les « premières réflexions » se sont focalisées sur l’identification des sources d’informations. C’est le volet « discovery », indique Joseph Simon. Ces sources (messageries et applications métiers principalement) sont fournies par le registre des traitements tenu par le DPO. « Il permet d’aller cibler les éléments sur lesquels il faut se connecter pour récupérer » les données. « D’un point de vue outillage, cela signifie disposer de nombreux connecteurs », précise le DPO.

LLM et RAG pour analyser et appliquer des règles d’exclusion Deuxième étape de conception : la segmentation des étapes du processus et l’application de règles, notamment d’exclusion. Le product owner insiste à ce titre sur l’importance accordée au « travail préalable » aux développements purement technologiques. Il revendique en outre une approche « security et privacy by design ». En ce qui concerne l’IA, Joseph Simon fait savoir qu’elle intervient à la fois pour examiner les documents, mais également « pour aider à designer le process. » Sur l’examen, deux technologies différentes sont exploitées. La première est le LLM, « interpréteur de langage naturel […] qui a l’avantage de comprendre le texte avec de la sémantique. » Cette capacité est mise à contribution pour le respect des règles d’exclusion, par exemple afin d’exclure la propriété intellectuelle. Le LLM est donc complété par une « technologie supplémentaire », du RAG. Les deux technologies combinées sont ainsi mobilisées pour « analyser des masses de documents » et appliquer des mécanismes d’exclusion, notamment sur la base de mots clés. D’autres mécanismes s’appliquent, dont de l’anonymisation. Compte tenu des volumes ainsi traités, un contrôle humain des données extraites n’est pas systématisé. Du « picking » est appliqué. « Sur la masse à traiter, nous allons extraire quelques documents », détaille Joseph Simon. Ces éléments sont ensuite soumis au DPO pour validation. Le DPO de Tessi ajoute que la solution intègre une « auditabilité complète », c’est-à-dire que chaque étape, chaque document, traitement, ou analyse, est « tracé ». Une piste d’audit est conservée et un procès-verbal est produit « à la sortie ».