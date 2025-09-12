Cloud : GCP et Azure rendent gratuit le trafic intercloud

GCP, alias Google Cloud, et Azure, le cloud de Microsoft, ne factureront plus en Europe l’export des données depuis leurs services de stockage, dès lors qu’il s’agit d’utiliser ces données pour une application privée exécutée dans un cloud concurrent. Le service – qu’il faut forcément activer, gratuitement, pour sélectionner les données en question et le service cloud de destination – s’appelle Data Transfer Essentials chez GCP et porte la dénomination « at-cost » chez Microsoft.

Dans les deux cas, il s’agit selon les hyperscalers de se plier à l’exigence d’interopérabilité entre les clouds, comme le stipule le Data Act de l’Union européenne, entré en vigueur ce 12 septembre.

D’ordinaire, les fournisseurs de cloud, en particulier les hyperscalers américains, facturent, en plus de l’utilisation de leurs services, tout trafic sortant de leurs datacenters. Que ce soit pour récupérer des données sur site, comme pour les transférer ailleurs sur Internet. Les tarifs dépendent des régions. Par exemple, le trafic sortant depuis la région de Paris de GCP est gratuit en dessous de 200 Go par mois et coûte 8 centimes par Go au-delà.