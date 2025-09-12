adam121 - Fotolia
Cloud : GCP et Azure rendent gratuit le trafic intercloud
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Data Act de l’UE, les deux hyperscalers abolissent la facturation des données sortantes. Mais uniquement vers d’autres services cloud souscrits par la même entreprise.
GCP, alias Google Cloud, et Azure, le cloud de Microsoft, ne factureront plus en Europe l’export des données depuis leurs services de stockage, dès lors qu’il s’agit d’utiliser ces données pour une application privée exécutée dans un cloud concurrent. Le service – qu’il faut forcément activer, gratuitement, pour sélectionner les données en question et le service cloud de destination – s’appelle Data Transfer Essentials chez GCP et porte la dénomination « at-cost » chez Microsoft.
Dans les deux cas, il s’agit selon les hyperscalers de se plier à l’exigence d’interopérabilité entre les clouds, comme le stipule le Data Act de l’Union européenne, entré en vigueur ce 12 septembre.
D’ordinaire, les fournisseurs de cloud, en particulier les hyperscalers américains, facturent, en plus de l’utilisation de leurs services, tout trafic sortant de leurs datacenters. Que ce soit pour récupérer des données sur site, comme pour les transférer ailleurs sur Internet. Les tarifs dépendent des régions. Par exemple, le trafic sortant depuis la région de Paris de GCP est gratuit en dessous de 200 Go par mois et coûte 8 centimes par Go au-delà.
La facturation du trafic sortant loin d’être totalement abolie
Annoncé depuis le 11 janvier 2024, l’EU Data Act indique que les fournisseurs de cloud public, comme de cloud privé, doivent abolir les obstacles aussi bien techniques que contractuels à la bascule vers des services concurrents. Dans un premier temps, les hyperscalers avaient cessé de facturer la récupération des données en fin de contrat.
Les nouvelles mesures prises GCP et Azure sont un pas de plus dans la direction que donne l’EU Data Act. Mais elles sont loin d’abolir totalement la facturation des données sortantes. En réalité, la gratuité s’applique uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- Les données doivent être transférées vers un autre service cloud. Les transferts de données vers les machines des utilisateurs, ou même vers des caches locaux de type CDN, sont exclus de ce programme ; ils seront facturés comme d’habitude.
- Le service cloud de destination doit être hébergé dans une région située en Europe. Les transferts de données vers des services cloud hébergés en dehors de l’UE ou du Royaume-Uni sont toujours facturés.
- Les données doivent être transférées via les interconnexions publiques d’Internet et l’hébergeur du service de destination doit être indiqué via son identifiant ASN (Numéro de Système Autonome) d’opérateur sur le réseau public. Si l’entreprise cliente est abonnée à un service d’interconnexion privée entre clouds, alors le tarif spécial de cette connexion s’applique comme d’habitude.
- Il faut forcément faire la demande de transfert gratuit auprès du fournisseur de cloud source. Celui-ci se réserve le droit de ne pas l’accorder s’il estime que les conditions précédentes ne sont pas remplies.
- Le service cloud source et celui de destination doivent être souscrits par la même entité, c’est-à-dire par la même entreprise ou par sa même filiale.
Dans un billet de blog relatif à cette annonce, Jeanette Manfra, la directrice des risques et de la conformité chez GCP, explique que cette gratuité a surtout pour but de « favoriser la parallélisation des traitements qu’une même entreprise déploie chez deux ou plusieurs fournisseurs de cloud. »
« Data Transfer Essentials vous permet d’élaborer des stratégies multicloud flexibles et d’utiliser les meilleures solutions disponibles auprès de différents fournisseurs de cloud. Cela peut favoriser une plus grande résilience opérationnelle numérique, sans entraîner de coûts de transfert de données sortantes depuis Google Cloud », explique-t-elle.
AWS n’a pour l’instant pas de service équivalent. Mais le cloud d’Amazon propose à ses clients de rentrer en contact avec ses commerciaux pour négocier un tarif préférentiel dans un cas d’usage similaire.
