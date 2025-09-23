OVHcloud s’appuie sur Quandela pour mettre du quantique dans ses certificats SSL

OVHcloud va introduire un peu d’informatique quantique dans son processus de sécurisation des sites web qu’il héberge. Le groupe nordiste va recourir à un ordinateur fourni par Quandela, spécialiste français des processeurs photoniques, afin de produire des clés de chiffrement qui reposent sur des nombres réellement aléatoires issus de la physique quantique.

Traditionnellement, la génération de nombres aléatoires peut présenter des biais, ce qui limite la robustesse des systèmes de chiffrement, slouligne le cloudiste. En mobilisant l’intrication de photons, la technologie de Quantum Random Number Generation (QRNG) de Quandela permet au contraire à produire des séquences réellement imprévisibles.

OVHcloud a breveté un procédé baptisé « aléa certifiable », conçu pour améliorer la fiabilité de ces certificats SSL.

Ces certificats, qui seront délivrés par l’autorité Let’s Encrypt, seront déployés automatiquement et sans surcoût pour les clients, promet OVHcloud.

Pour Julien Levrard, son CISO, « l’utilisation de l’informatique quantique pour renforcer le niveau de sécurité des certificats de chiffrement est […] une première technologique mondiale qui vise à anticiper l’évolution des menaces ».

Près de cinq millions de sites web devraient bénéficier de ce renforcement d’ici la fin octobre 2025.