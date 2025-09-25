Teradata prend le train de l’IA agentique

AgentBuilder sera disponible en préversion privée au cours du quatrième trimestre 2025. La disponibilité générale est prévue pour le début de l’année 2026.

Pour l’instant, le rival de Snowflake et Databricks affiche une approche multiagent et spécifique aux domaines de ses clients.

Dans les faits, l’éditeur s’appuiera d’abord sur un serveur Model Context Protocol déjà accessible et deux frameworks agentiques open source, Flowise et CrewAI. LangChain et LangGraph devraient suivre rapidement.

Teradata proposera des templates afin d’accélérer la création d’agents, en sus de fournir les points de connexion vers les moteurs de son data warehouse Vantage (dont vector store), et vers ses outils analytiques et de déploiement de modèles de machine learning.

L’éditeur a présenté trois agents IA : SQL Agent, Data Science Agent et Monitoring Agent. Le premier devrait permettre d’exécuter des requêtes SQL à partir d’un prompt en langage naturel. Exploration des schémas, définition des tables, détection des erreurs dans les scripts écrits à la main, etc. Teradata se met à niveau. L’agent IA de Teradata sera également exposé comme une brique que les frameworks agentiques pourront appeler.

Data science agent est, à l’instar de ce que propose Google Cloud, un assistant de conception de pipelines de machine learning. L’éditeur dit exploiter pour cela son serveur MCP et des modèles de raisonnement.

Monitoring agent doit permettre de superviser « les bases de données, les serveurs et les sous-systèmes » de Teradata, ainsi que de détecter les anomalies et d’optimiser les performances des systèmes.

Pas de fonctionnalités différenciantes, constate un analyste L’éditeur pose là des briques essentielles que la plupart des fournisseurs sont en train de déployer (ou ont déjà déployé). C’est le cas de Snowflake, Databricks, Informatica, Qlik, SAP ou encore Dataiku. « Tous les éditeurs d’outils analytiques sont en train de prendre le train agentique, en proposant plus ou moins les mêmes fonctionnalités ». Donald FarmerFondateur et analyste principal, TreeHive Strategy « Teradata a l’air de dire “moi aussi je fais de l’IA agentique” », déclare Donald Farmer, fondateur et analyste principal chez TreeHive Strategy. « Tous les éditeurs d’outils analytiques sont en train de prendre le train agentique, en proposant plus ou moins les mêmes fonctionnalités ». « À part l’accès direct aux données dans Teradata, il n’est pas clair qu’Agent Builder apporte quelque chose d’unique ou de différenciant à la table », poursuit-il. « Il n’a pas encore l’air d’être véritablement intégré dans les points stratégiques de la feuille de route de Teradata ». Mais est-ce réellement nécessaire de se démarquer ? Ce ne serait pas vraiment l’objectif de l’éditeur, selon Michael Ni, analyste chez Constellation Research.