L’Afnic passe à l’IA générative, mais avec une IA souveraine

L’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) – responsable par exemple de la gestion du domaine national « .fr » – va tester une IA générative souveraine

L’Afnic a signé un contrat d’un an avec LightOn. Après des organisations comme Ariane ou comme Paris Saclay, c’est un nouvel exemple d’un mouvement, pas majoritaire, mais en croissance, de recours à des IA souveraines hébergées en France avec des solutions capables de gérer des données sensibles.

L’Afnic déploiera donc la plateforme Paradigm de LightOn, en mode hybride, sur une infrastructure cloud française « de confiance ».

Pour l’éditeur, cette approche permettra de combiner la puissance de calcul et la maîtrise des flux de données, en conformité avec les exigences de sécurité de l’association.

« La confiance est au cœur de notre mission », insiste Igor Carron, PDG et cofondateur de LightOn. « Nous sommes fiers qu’un acteur aussi stratégique que l’Afnic [nous] choisisse pour l’accompagner ».

Premiers cas d’usage concrets identifiés Plusieurs cas d’usage ont déjà été identifiés. Le service juridique de l’Afnic prévoit d’utiliser la GenAI pour l’analyse et l’aide à la rédaction de documents complexes, comme les contrats, les notes ou les rapports, en s’appuyant uniquement sur les données internes. Les équipes de développement informatique prévoient d’utiliser l’IA pour corriger et optimiser leurs codes, mais aussi pour générer la documentation technique. Enfin, du côté du marketing et de la communication, les modèles permettront de produire des contenus mieux adaptés aux différents publics et aux différents canaux de diffusion. Tous ces usages s’appuieront sur le RAG (Retrieval-Augmented Generation) intégré à Paradigm, une base qui regroupera les documents internes de l’Afnic comme les rapports, les historiques, ou les bases métiers.