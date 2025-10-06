viperagp - stock.adobe.com
L’Afnic passe à l’IA générative, mais avec une IA souveraine
L’Association française pour le nommage Internet va déployer la solution d’intelligence artificielle générative du Français LightOn. L’objectif est d’améliorer son efficacité sans compromettre pour autant la maîtrise de ses données sensibles.
L’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) – responsable par exemple de la gestion du domaine national « .fr » – va tester une IA générative souveraine
L’Afnic a signé un contrat d’un an avec LightOn. Après des organisations comme Ariane ou comme Paris Saclay, c’est un nouvel exemple d’un mouvement, pas majoritaire, mais en croissance, de recours à des IA souveraines hébergées en France avec des solutions capables de gérer des données sensibles.
L’Afnic déploiera donc la plateforme Paradigm de LightOn, en mode hybride, sur une infrastructure cloud française « de confiance ».
Pour l’éditeur, cette approche permettra de combiner la puissance de calcul et la maîtrise des flux de données, en conformité avec les exigences de sécurité de l’association.
« La confiance est au cœur de notre mission », insiste Igor Carron, PDG et cofondateur de LightOn. « Nous sommes fiers qu’un acteur aussi stratégique que l’Afnic [nous] choisisse pour l’accompagner ».
Premiers cas d’usage concrets identifiés
Plusieurs cas d’usage ont déjà été identifiés.
Le service juridique de l’Afnic prévoit d’utiliser la GenAI pour l’analyse et l’aide à la rédaction de documents complexes, comme les contrats, les notes ou les rapports, en s’appuyant uniquement sur les données internes.
Les équipes de développement informatique prévoient d’utiliser l’IA pour corriger et optimiser leurs codes, mais aussi pour générer la documentation technique.
Enfin, du côté du marketing et de la communication, les modèles permettront de produire des contenus mieux adaptés aux différents publics et aux différents canaux de diffusion.
Tous ces usages s’appuieront sur le RAG (Retrieval-Augmented Generation) intégré à Paradigm, une base qui regroupera les documents internes de l’Afnic comme les rapports, les historiques, ou les bases métiers.
Garder la maîtrise des données
Avec cette collaboration, l’objectif de l’Afnic est d’accroître son efficacité, certes, mais sans perdre pour autant la maîtrise des données sensibles.
« En tant qu’acteur essentiel des infrastructures d’Internet, l’Afnic doit conjuguer innovation et responsabilité dans le traitement des données », souligne Benoît Ampeau, directeur Partenariat et Innovation à l’Afnic.
Pour mémoire, LightOn est une des pépites européennes de l’IA générative, aux côtés de Mistral ou d’Aleph Alpha. Il propose une plateforme de bout en bout, et même des appliances, pour déployer ses LLM (grands modèles de langage) sur n’importe quelle infrastructure, y compris sur site, en gardant les données à l’abri de l’extraterritorialité de droits étrangers.