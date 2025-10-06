Processeurs : l’européen SiPearl étoffe son catalogue avec l’Athena1

En attendant la disponibilité du Rhea1, le premier processeur de supercalcul européen, son concepteur français SiPearl annonce déjà qu’il le déclinera d’ici à deux ans en une version allégée, sans mémoire HBM embarquée, baptisée Athena1.

Cette version se destine à exécuter des applications moins intensives en calcul mais tout autant critiques : dans la défense, dans les communications gouvernementales ou encore dans l’aérospatial. Athena1 sera en effet doté des mêmes caractéristiques que le Rhea1 en matière de chiffrement temps réel et d’exécution massivement parallèle.

« Dans un contexte géopolitique incertain, marqué par l’augmentation des problèmes de cybersécurité et des conflits armés, la souveraineté technologique de l’Europe est plus que jamais indissociable d’un matériel souverain. Il était donc naturel pour SiPearl de capitaliser sur l’expertise développée par ses équipes de R&D pour le calcul haute performance, afin de créer une déclinaison de notre premier microprocesseur qui réponde parfaitement aux besoins des applications duales [qui peuvent servir aussi bien dans le civil que dans le militaire, N.D.R] », déclare Philippe Notton, le PDG de SiPearl.

La puce sera dotée des mêmes cœurs ARM Neoverse V1 que sa grande sœur, dans des configurations similaires : en 16, 32, 48, 64 ou 80 cœurs, avec un bus 256 bits vers la mémoire DDR5 et 104 voies PCIe 5.0.

En fait, il s’agirait a priori exactement d’un Rhea1, mais amputé des quatre modules de mémoire HBM2E que celui-ci intègre. Il est probable qu’il s’agisse d’une économie d’échelle : TSMC graverait indifféremment des mêmes lots de circuits pour SiPearl, mais seuls certains seraient in fine packagés dans une puce avec des circuits HBM. Pour sa part, le Rhea1 devrait arriver dans les premiers serveurs de calcul dans le courant de l’année 2026.