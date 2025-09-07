Le Sénat américain propose d’interdire la vente de GPU en Europe

Comme la Chine, l’Europe et les autres alliés des USA risquent bien de ne plus avoir accès aux GPU nécessaires à l’entraînement des IA. C’est une proposition de loi, dit Gain AI Act, que des sénateurs américains viennent de publier et qui vise à favoriser les entreprises, les startups et les universités américaines dans leurs innovations avec l’IA, au détriment du reste du monde.

En substance, toute exportation de puces d’IA américaine devrait désormais faire l’objet d’une demande de licence. Et cette licence ne devrait jamais être accordée s’il s’agit d’une puce dépassant un certain niveau de performances.

Le niveau de performances au-delà duquel une puce IA ne serait plus exportable est fixé à 4800 TPP (Total Processing Power). Dans les faits, tous les GPU conçus pour entraîner des IA en datacenters depuis le Nvidia A100, lancé en 2020, sont concernés.

Si ce texte est voté, l’Europe ne pourrait donc plus jamais importer les GPU haut de gamme de Nvidia et AMD. Ni directement, comme le font OVHcloud, Scaleway, Eviden. Ni indirectement, via l’achat de serveurs américains Dell ou HPE qui en seraient équipés.

En filigrane, l’objectif atteint par cette loi serait que les entreprises européennes n’accéderaient aux GPU les plus puissants qu’en souscrivant aux services d’entraînent des IA des hyperscalers américains. Principalement AWS, Azure, GCP, OCI, CoreWeave. L’innovation en Europe n’en serait que plus inféodée aux règles américaines, annihilant au passage tout effort de souveraineté.

Un barème TPP qui remonte à l’administration Biden Cette proposition de loi fait suite à un autre texte, l’AI Diffusion Rule, passé à la toute fin de présidence de Joe Biden et qui visait à imposer des quotas d’exportation de GPU américains. Ce premier texte, en vigueur depuis mai dernier, sépare le monde en trois. Les alliés (dix-huit pays occidentaux, dont la France) ne sont pas limités dans l’importation de GPU, mais ils le sont concernant leur réexportation. L’interdiction absolue d’accès aux GPU au-delà de 4800 TPP s’applique déjà aux ennemis (principalement Chine, Russie, Iran, Corée du Nord). Tous les autres pays sont limités à un quota équivalent à 50 000 GPU H100 tous les deux ans. Dans le nouveau texte, les pays « alliés » et « autres » seraient dégradés vers la situation actuelle des « ennemis ». Mais pour ces derniers, le Sénat imagine également durcir la situation. L’export de GPU vers les pays ennemis serait désormais interdit à partir d’un niveau de performances de 2400 TPP pour une puce gravée en 5nm. Il introduit aussi une question de taille physique de la puce : si celle-ci est deux fois plus petite qu’un H20 (le GPU limité que Nvidia exporte actuellement vers la Chine à des fins d’entraînement), alors son plafond de performance sera aussi réduit à 1600 TPP. Cette précaution vise à décourager l’achat de nombreuses petites puces pour atteindre les performances d’une grande. Selon une fiche 3A090 du Département du Commerce, les TPP équivalent au nombre de TOPS (milliers de milliards d’opérations par seconde, voire TFLOPS s’il y a des opérations avec virgules) le plus élevé dans la documentation du fabricant, mais sans tenir compte de la diffusion (alias sparsity, qui consiste à utiliser deux fois un résultat, ce qui double artificiellement les TOPS) et multiplié par la longueur en bits des instructions utilisées pour atteindre ce TOPS. Pour information, voici les TTP des différents GPU utilisés à l’heure actuelle en datacenters : AMD MI355X (2025) : 10 100 TOPS x 6 bits = 60 600 TPP

AMD MI350X (2025) : 9200 TOPS x 6 bits = 55 200 TPP

Nvidia B300 (fin 2025) : 13 000 TOPS x 4 bits = 52 000 TPP

Nvidia B200 (2025) : 9000 TOPS x 4 bits = 36 000 TPP

AMD MI325X et MI300X (2024 et 2023) : 2610 TOPS x 8 bits = 20 880 TPP

Nvidia H200 et H100 (2024 et 2022) : 1979 TOPS x 8 bits = 15 832 TPP

Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell (2025) : 2000 TOPS x 4 bits = 8000 TPP

Huawei Ascend 910C (2025) : 780 TOPS x 8 bits = 6240 TPP (non soumis au règlement US)

Nvidia L40S (2022) : 733 TOPS x 8 bits = 5864 TPP

Huawei Ascend 910B (2025) : 640 TOPS x 8 bits = 5120 TPP (non soumis au règlement US)

Nvidia A100 (2020) : 624 TOPS x 8 bits = 4992 TPP

Nvidia H20 (2025) : 148 TFLOPS x 16 bits = 2368 TPP

Nvidia L4 (2023) : 242 TOPS x 8 bits = 1940 TPP