Informatique quantique : deux prix Nobel de physique 2025 proches d’Alice & Bob

Le « tunnel quantique macroscopique et la quantification de l’énergie dans des circuits électriques ». Ces deux concepts ne vous disent peut-être rien. Mais ce sont des découvertes majeures qui viennent de permettre à trois scientifiques, John Clarke, Michel H. Devoret et John M. Martinis, de se voir attribuer le prix Nobel de physique 2025.

Pour faire simple, ces travaux ont permis de démontrer que certains composants macroscopiques – des circuits électriques supraconducteurs – peuvent obéir aux lois de la mécanique quantique (lire l’encadré ci-dessous).

En plus de la prouesse scientifique, cette percée a été fondamentale dans le développement des qubits supraconducteurs qui sont au cœur de plusieurs architectures d’ordinateurs quantiques.

Michel H. Devoret co-inventeur du Qubit de chat Parmi les lauréats, deux ont des liens avec la startup française Alice & Bob. Qui s’en réjouit et a officiellement félicité les lauréats. Le Français Michel H. Devoret a joué un rôle clé dans la genèse de l’entreprise, en conseillant ses fondateurs, avant de devenir le directeur technique du Google Quantum AI Lab, en plus de ses activités de professeur et de chercheur. Il est également un des co-inventeurs du « cat qubit ». Ce qubit de chat est aujourd’hui le socle technologique d’Alice & Bob. John M. Martinis, quant à lui, siège à son conseil scientifique consultatif (aux côtés de David DiVincenzo, physicien théoricien américain, de Yasunobu Nakamura, physicien japonais et de Daniel Gottesman, spécialiste de la correction d’erreurs quantiques). « L’intégrité scientifique de Michel, sa passion et son optimisme, ainsi que les avancées majeures qu’il a permises avec ses collègues ont façonné une large part du paysage de l’informatique quantique que nous explorons aujourd’hui », vante Benjamin Huard, membre du conseil scientifique d’Alice & Bob et cofondateur du groupe d’électronique quantique à l’ENS avec… Michel Devoret.