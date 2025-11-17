Microsoft met la création d’agents IA dans les mains des utilisateurs d’Office

La course à l’automatisation s’intensifie sur les postes de travail. Après OpenAI, Google, Salesforce ou Zapier, c’est au tour de Microsoft de donner aux métiers la possibilité de créer leurs propres agents d’intelligence artificielle. Le but est qu’ils automatisent eux-mêmes les tâches répétitives qu’ils font quotidiennement.

L’IA agentique arrive sur le bureau C’est dans cette logique que Microsoft a lancé Copilot Studio Lite, une version allégée de son outil de création d’agents Copilot Studio, lancé en octobre 2024. Cette nouvelle déclinaison, proposée aux utilisateurs inscrits au programme Frontier bêta, permet de créer des « petits » agents directement avec un prompt et des connecteurs aux outils corporate, sans avoir à passer par un environnement de développement. Pour des workflows plus avancés, ou pour choisir des grands modèles de langage (LLM), il faudra en revanche toujours recourir à la version complète Copilot Studio. La bêta Copilot Studio Lite propose également un agent baptisé Workflows, qui automatise l’envoi de notifications aux collaborateurs, la gestion d’agendas dans Outlook, Teams, SharePoint et Planner, et le suivi de tâches. Un autre agent, App Builder, permet pour sa part de visualiser des données et de suivre les jalons et échéances de projets.

Une réponse directe à ChatGPT Enterprise Pour Jason Wong, VP et analyste chez Gartner, Microsoft cherche à se distinguer de son concurrent le plus proche, OpenAI. « Ce Copilot ressemble beaucoup à ChatGPT et à ChatGPT Enterprise, donc Microsoft y ajoute des fonctionnalités spécifiques pour se démarquer. Une partie de cette stratégie consiste par exemple à l’intégrer directement à ses applications phares comme SharePoint », remarque-t-il. Copilot Studio Lite marque aussi une évolution de la stratégie low code de Microsoft – représenté jusqu’ici par Microsoft Apps (ex-Power Apps) et Power Automate – vers une approche réellement no code. Le tout s’inscrit plus largement dans le mouvement du « citizen development ». « Power Automate et Power Apps faisaient déjà partie de cette tendance, mais il fallait mettre en place un environnement dédié et suivre de près les développements », explique Jason Wong. « Avec ces nouveaux outils de création d’applications et de workflows, Microsoft simplifie radicalement le processus. Les métiers peuvent créer des agents directement dans un environnement qu’ils connaissent déjà. »