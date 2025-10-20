Infor lance ses agents IA sectoriels

L’éditeur d’ERP, Infor se lance lui aussi dans l’IA agentique. Baptisés « Industry AI Agents », ces agents s’adressent aux secteurs manufacturiers, de la distribution et des services.

Infor ayant un partenariat exclusif avec AWS, c’est logiquement qu’il a développé ces fonctionnalités en s’appuyant sur le « jardin de modèles » Amazon Bedrock qui lui permet d’accéder à différents LLM.

Des agents IA spécialisés par métier Ces agents doivent automatiser des processus clefs : gestion de projets, production, supply chain, ou encore ressources humaines. Ils sont donc un mélange d’expertise sectorielle et d’expertise métier (par rôle, acheteur, chef de projet ou analyste financier par exemple). Infor promet qu’ils intègrent les contraintes de conformité de chaque secteur. Comme tous les agents IA, Industry AI Agents reposent sur un orchestrateur. Celui-ci est dérivé de la plateforme Industry Cloud. Il assure la coordination entre les agents, les modèles et les systèmes tiers. Sous le capot, l’orchestrateur combine Amazon Bedrock pour la sélection des modèles, LangChain pour l’orchestration des étapes et une gouvernance intégrée afin d’assurer auditabilité et explicabilité des processus. Infor insiste néanmoins sur le fait que les décisions automatisées « restent contrôlées par l’humain ».

Infor Leap : une offre pour accélérer la migration cloud Parallèlement, l’éditeur a présenté Infor Leap, une offre qui – un peu à l’instar de RISE de SAP – vise à faciliter la migration des ERP sur site vers le cloud. La promesse de ce programme est de réduire les retards de mise en œuvre et les dépassements de budget, deux obstacles récurrents des projets de modernisation que le cloud n’a, finalement, que réduits partiellement. Infor Leap s’appuie sur une méthodologie « data-first » et sur un ensemble de bonnes pratiques de standardisation. L’éditeur s’engage contractuellement sur les délais de livraison et sur les budgets.

Une IA pour affiner le Process Mining Conformément, là encore, à une tendance du marché, Infor enrichit en parallèle ses outils de Process Mining. Pour mémoire, SAP avait racheté Signavio pour se muscler dans ce domaine. Infor intégrera lui des fonctionnalités d’IA générative pour muscler le sien : synthèses automatiques de processus, personnalisation avancée des tableaux de bord et filtres améliorés pour l’analyse de performance. Ces évolutions doivent permettre d’améliorer la compréhension de leurs workflows et de détecter plus rapidement les goulets d’étranglement. Ce serait d’ailleurs déjà le cas chez une ETI « early adopter » américaine, State Electric Supply (600 employés, 140 millions $ de CA). « Au lieu d’attendre des semaines, nous pouvons à présent identifier les problèmes de processus en un jour ou deux, soit 86 % plus vite », se félicite Randy Yoho, IT manager chez ce distributeur de produits électriques. « Nous pouvons réagir plus rapidement, ce qui nous a déjà permis de livrer des clients en deux jours, au lieu de cinq, et de recevoir les paiements en trois jours, au lieu de sept. »