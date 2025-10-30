Leigh Prather - stock.adobe.com
Rapid7 : la cybersécurité est bloquée dans les années 1980 alors que les menaces se multiplient
Le chef de produit de l'éditeur estime que de nombreuses tactiques de défense sont encore figées dans le passé, exhortant les organisations à adopter des plateformes de sécurité pilotées par l'IA.
De nombreuses tactiques défensives sont restées bloquées dans les années 1980, estime Craig Adams, responsable en chef des produits chez Rapid7, malgré l'intensité des activités malveillantes.
Selon lui, un test d'intrusion annuel des actifs connus n'est plus suffisant. En réponse, Rapid7 aide ses clients à évaluer, découvrir, surveiller et mobiliser en permanence les menaces dans l'ensemble de leur environnement.
"Selon les statistiques de Gartner, seules 17 % des organisations peuvent identifier 95 % de leur surface d'attaque exposée. Cela signifie qu'une organisation typique ignore 20 à 25 % de son environnement", analyse-t-il. Et de résumer : "si je vous dis qu'il y a trois portes, vous pouvez verrouiller trois portes. Si je ne vous dis pas combien il y a de portes, il est difficile de les verrouiller toutes".
La surface d'attaque d'une organisation typique change deux fois par semaine, estime-t-il, qu'il s'agisse d'une identité ayant accès à un nouveau système, à un compte cloud ou à un appareil : "l'approche unique que Rapid7 adopte en tant que plateforme ouverte est que nous apportons notre vision native de ce que nous détectons nous-mêmes [...]. [mais] nous reconnaissons que les clients ont investi dans différents outils pour une bonne raison".
Selon lui, Rapid7 croit "passionnément que la sécurité commence par une vision ouverte de l'ensemble de la surface d'attaque, qui n'est pas perçue par un seul fournisseur, même s'il s'agit de Rapid7, mais par tous les différents outils agrégés dans votre environnement, ce que nous aidons nos clients à faire".
Pour ce faire, Rapid7 utilise l'IA pour créer une vue globale de la surface d'attaque d'un client en regroupant les données et les renseignements de tous ses différents outils en une vue unifiée. Une fois la visibilité établie, l'étape suivante consiste à hiérarchiser en permanence les expositions.
Craig Adams affirme dès lors qu, "tous les clients que je rencontre, lorsqu'ils examinent cette question, découvrent que l'exécution des politiques n'est pas cohérente dans leur propre environnement. Il y a des actifs sans point d'extrémité. Il y a des conteneurs dans le cloud qui sont visibles de l'extérieur alors qu'ils ne devraient pas l'être. Il y a des identités sans MFA, mais nous sommes en mesure de rassembler tout cela grâce à l'IA".
L'IA est également utilisée pour aider les organisations à comprendre les risques les plus importants et les guider vers les tâches de remédiation nécessaires. Cela permet de réagir plus rapidement, que les mesures correctives soient automatisées ou non.
"La plupart des organisations donnent la priorité aux expositions les plus importantes dans leur environnement presque par acronyme Gartner", estime Craig Adams, faisant référence aux expositions révélées par DAST (test dynamique de sécurité des applications), CNAPP (plateforme de protection des applications cloud-native), et les systèmes de gestion des vulnérabilités sur site, ainsi qu'aux expositions d'identités.
"Pour une organisation de taille moyenne, c'est une façon fondamentalement inefficace d'établir des priorités... Il faut examiner les risques de manière globale dans l'ensemble de l'environnement", observe-t-il. Les priorités devraient plutôt être établies en fonction du risque global de l'organisation.
En tant que fournisseur de services de détection et de réponse, Rapid7 peut observer les attaques réelles et les méthodes utilisées. Ces informations sont ensuite appliquées à l'environnement d'un client, en tenant compte des contrôles compensatoires en place.
"La façon dont on gagne ou perd en matière de sécurité dépend de la manière dont on établit les priorités", juge Craig Adams : "nous savons tous que chaque équipe de sécurité a une longue liste de choses à faire. La façon dont nous pouvons aider une organisation à établir des priorités en fonction des risques est un facteur clé dans la protection de l'entreprise moderne".
Détection et réponse basées sur l'IA
Craig Adams définit alors la mission de Rapid7 comme rendre la sécurité rentable pour tous grâce à une plateforme de détection et de réponse pilotée par l'IA "capable de vous fournir la couverture critique de votre environnement à tout moment et en tout lieu pour n'importe quel élément de votre pile logicielle".
Le délai entre l'entrée d'un cybercriminel et la survenance des dommages étant désormais très variable, avec des déclenchements de rançongiciel survenant souvent le week-end, le modèle traditionnel consistant à traiter les menaces uniquement pendant les heures ouvrées n'est plus suffisant : "le modèle traditionnel qui consiste à quitter le travail à 18 heures le vendredi et à revenir à 8 heures le lundi pour faire face aux menaces n'est tout simplement pas suffisant. C'est pourquoi nous fournissons la couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dont une organisation a besoin".
Rapid7 utilise l'IA pour traiter la quantité massive de données impliquées, et ce de manière transparente. L'IA peut montrer qu'elle a exécuté 15 étapes différentes, les résultats et les mesures correctives recommandées. "Cette transparence du produit du travail est l'une des choses que les clients nous disent constamment qu'ils apprécient et qui leur donne la confiance nécessaire pour confier leurs défenses à Rapid7", assure Craig Adams.
"Dans le domaine de la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), il est très courant que les fournisseurs de solutions de sécurité facturent leurs clients en fonction de la quantité de données qu'ils fournissent. Je ne vois rien de plus désagréable pour le client que de lui donner un outil pour comprendre les menaces dans son environnement et de lui facturer ensuite chaque donnée, ce qui le dissuade d'obtenir une vue d'ensemble des menaces dans son environnement", estime Craig Adams.
Dès lors, Rapid7 facture en fonction du nombre d'actifs protégés, une méthode susceptible de s'avérer moins onéreuse pour les petites organisations et qui s'échelonne avec des remises sur le volume pour les plus grandes.
Selon Craig Adams, la détection et la réponse basées sur l'IA présentent deux avantages principaux : l'IA aide les humains à gérer le nombre croissant d'alertes ; et les outils de validation pilotés par l'IA peuvent effectuer des évaluations continues en équipe restreinte, ce qui permet aux humains d'identifier les problèmes et d'y remédier plus rapidement et en toute confiance.