IA agentique : Informatica poursuit sur sa lancée

Le spécialiste de l’intégration et de la gouvernance de données infuse l’IA et le machine learning dans sa plateforme Informatica Data Management Cloud (IDMC) depuis 2018. Il était normal pour lui de suivre de très près la tendance de l’IA générative. Avec cette Fall Release, l’éditeur tente de rester à niveau. L’occasion de lancer ses « premiers » agents IA sur étagère. Ils les avaient déjà présentés en mai dernier.

Les agents IA sur étagère débarquent dans IDMC Certains d’entre eux sont désormais disponibles. C’est le cas des agents IA Enteprise Discovery, Data Exploration et Data Integration. Le premier permet de retrouver des jeux de données validés pour des projets analytiques. Le deuxième agent analyse des données en langage naturel et crée des visualisations à partir des « golden record » disponibles dans le MDM d’IDMC. Le troisième, l’agent Data Integration ressemble fortement à Claire Copilot Data Integration, présenté dans la spring release. Pourtant, les deux outils sont amenés à cohabiter. Deux autres agents seront en préversion privée à partir du mois de novembre. C’est le cas de Data Quality Agent. Celui-ci permet de convertir en règles de mise en qualité des intentions exprimées en langage naturel. Agentic AI PIM for Product 360, doit simplifier la gestion des données produit à travers une interface conversationnelle. Celui-ci inclut Product Experience Agent for Product 360. Cet agent doit enrichir les données produit à partir de documents, par nature non structurés. En outre, Claire GPT intègre au moins un modèle de raisonnement, les outils et les logiques associées. Il s’agit d’améliorer la planification et l’exécution des tâches agentiques. La mise à jour est également l’occasion de présenter, en préversion privée, AI Agent Engineering Service. L’éditeur avait déjà fourni des outils pour concevoir des assistants IA et des mécanismes RAG, mais ils ciblaient principalement les développeurs. Là, Informatica entend ouvrir le champ avec une interface no-code permettant de concevoir et d’orchestrer les agents IA de toute sorte. Des templates et des agents sur étagère peuvent être modifiés dans l’idée de cibler des cas d’usage spécifiques. Ils seront référencés dans l’AI Agent Hub. Bien évidemment, l’éditeur tire parti de l’intégration des serveurs MCP (Model Context Protocol) présentés en août dernier.