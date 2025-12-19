Docker et Chainguard s’écharpent sur fond de gratuité des images de conteneurs durcies

Cette semaine, Docker a mis gratuitement à disposition l’intégralité de son catalogue de plus de 1 000 images de conteneurs durcies. Cerise sur le gâteau, elles sont sous licence open source Apache 2.0. Une annonce qui s’inscrit dans l’évolution du marché de la sécurité des logiciels open source et de la chaîne logistique.

Docker généralise la gratuité de ses images durcies

Docker a lancé les images renforcées en mai, mais il n’est pas seul. Il compte plusieurs concurrents dans ce domaine de niche. Les images durcies sont des instances minimales de conteneurs qui suppriment la plupart des progiciels standard, ainsi que la plupart des vulnérabilités de sécurité connues. Le catalogue gratuit comprend également des versions durcies des serveurs Model Context Protocol utilisés pour relier les agents IA aux outils et aux sources de données.

Des fournisseurs tels que ActiveState, BellSoft, Broadcom, Cloudsmith, Echo, Lineaje, Minimus, RapidFort, Red Hat, Seal Security, SUSE et Wiz proposent des images renforcées. Tout comme l’Iron Bank de l’armée de l’air américaine. Mais Docker fait spécifiquement référence à Chainguard. C’est l’acteur qui a établi le marché des images durcies. Il a récemment orchestré une levée de fonds de 280 millions de dollars.

« Docker impose une réinitialisation de la sécurité dans le secteur », selon un e-mail envoyé par un porte-parole de Docker. « Grâce à l’envergure de Docker, cette initiative renforce efficacement les normes de sécurité pour des millions de développeurs et exerce une réelle pression sur les fournisseurs dont l’activité principale est la vente de solutions de durcissement. »

Un hyperlien sur la phrase renvoyait directement à un article sur le financement de Chainguard.

Dans une interview accordée à Informa TechTarget [propriétaire du MagIT], Michael Donovan, vice-président des produits chez Docker, ajoute que la prolifération des éditeurs proposant des images de conteneurs renforcées a semé la confusion sur le marché. Docker vante son approche consistant à créer des images durcies à partir des distributions Linux existantes, Debian et Alpine. Selon lui, elles facilitent l’adoption sans modifier les workflows existants.

« Notre approche consiste à créer le moyen le plus transparent possible pour migrer vers des images renforcées », explique Michael Donovan. « C’est pourquoi notre catalogue est compatible avec plusieurs distributions [Linux]. C’est la norme qui doit être établie pour le secteur. »

Chainguard propose également un niveau gratuit pour ses images Chainguard, mais M. Donovan a critiqué son approche. Il ne proposerait gratuitement que la dernière version des images. Une pratique qu’il a qualifiée de « premier anti-modèle dans tout déploiement sécurisé ».

Micahael Donovan mentionne, par ailleurs, une modification apportée en août à l’offre gratuite de Chainguard. Son concurrent a réduit le nombre d’images disponibles gracieusement. Un changement qualifié de « coup bas » pour les clients.

Docker Hardened Images nécessitait auparavant un abonnement supplémentaire. Son prix n’a jamais été divulgué publiquement. Docker Hardened Images propose désormais deux nouveaux niveaux payants.

Docker Hardened Images Enterprise comprend un accord de niveau de service garantissant que les CVE critiques seront corrigées en moins de sept jours, avec des correctifs le jour même prévus dans la feuille de route. La version payante intègre également une assistance pour la personnalisation des images et les images conformes à des normes et réglementations spécifiques.

Un autre service complémentaire, Extended Lifecycle Support, offre la correction des CVE et l’application de correctifs pour les images durcies cinq ans après leur date de fin de vie en amont. Les tarifs de Docker Hardened Images Enterprise et Extended Lifecycle Support ne sont pas non plus accessibles publiquement.

Michael Donovan assure que la demande pour Docker Hardened Images est forte depuis son lancement en mai. Et de citer Adobe et Attentive comme premiers utilisateurs. Il a toutefois refusé de divulguer le nombre total de clients de Docker pour Hardened Images.