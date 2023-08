Stockage : la baie Alletra MP concrétise les efforts de simplicité de HPE

Remplacer le calvaire des appliances d’administration par l’intuitivité du cloud. Tel serait le véritable bénéfice des dernières évolutions de GreenLake, la stratégie finalement plus technico-commerciale - que commerciale tout court - dans laquelle HPE s’est lancé depuis ces dernières années. Et ce positionnement prendrait plus précisément corps avec la mise sur le marché récente de la baie de stockage Alletra MP.

Pour la première fois, cette machine HPE ne nécessite plus d’installer une machine virtuelle quelque part pour la piloter. Elle ne présente plus l’inertie habituelle pour paramétrer dessus tel système de stockage, telle sauvegarde, tel scénario de reprise d’activité. Toutes les fonctions sont activables en quelques clics depuis une console web, en ligne, qui s’occupe de tout configurer automatiquement.

« Il est vrai que GreenLake n’était au départ qu’une offre de financement : plutôt qu’acheter des équipements, les entreprises pouvaient payer pour leur usage mensuel au même titre qu’elles le font pour les ressources en cloud. Mais le modèle va désormais bien au-delà. Il a vocation à améliorer grandement l’opérationnel », dit Olivier Tant, responsable des produits stockage chez HPE France.

« Dans un second temps, l’offre avait évolué vers des bundles prêts à l’emploi : pour SAP, pour le Big Data, etc. L’entreprise nous exprime ses besoins et nous dimensionnons pour elle la bonne configuration. Mais il fallait encore déployer des systèmes d’administration. »

« Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : l’administrateur se connecte à un portail GreenLake Cloud Console qui lui permet de superviser tous ses équipements et tous les autres services cloud que nous pouvons lui fournir, de fixer ses seuils et ses plafonds de consommation. Cette console web envoie ensuite les ordres d’administrations aux équipements, lesquels lui renvoient des métriques », détaille-t-il.

« À la réception de votre baie de stockage, celle-ci interroge le service en ligne Data Services Cloud Console et télécharge puis déploie tout ce que vous avez défini. Et elle se mettra à jour dès que vous aurez souscrit à d’autres options », assure Olivier Tant.

Derrière le simple clic qui va servir à activer des fonctions de sauvegarde ou de réplication vers un site de secours à des fins de reprise d’activité, ce sont des solutions complètes qui s’installent toutes seules au format container. On y trouve la version 10 de Zerto , le logiciel de réplication à la volée qui détecte au passage les infections pas ransomware, mais aussi le logiciel de sauvegarde maison GreenLake for Backup & Recovery (par ailleurs compatible avec les VM d’AWS, avec les bases de données SQL et, bientôt, avec les clusters Kubernetes ). Évidemment, les options de sauvegardes et de réplication peuvent être associées avec des partenaires de HPE qui commercialiseraient l’hébergement des données de secours. Voire avec des prestataires d’infogérance qui pourraient directement prendre la main sur la GreenLake Cloud Console.

Viennent ensuite des outils pour le monitoring des performances (avec l’habituel Infosight qui anticipe les problèmes éventuels), pour les mises à jour et pour la création des volumes, des seuils de performances, des droits d’accès, etc.

« Au-delà de l’automatisme, ne plus avoir de console d’administration sur site présente de nombreux avantages. Il n’y a plus à devoir mettre à jour leurs machines virtuelles. Il n’y a plus à craindre que des malwares s’en emparent pour déployer une cyberattaque », ajoute Michel Parent, également haut responsable du stockage chez HPE France, au poste intraduisible de « Category Manager ».

Alletra MP, un cluster de stockage à géométrie variable

Concernant la nouvelle baie Alletra MP en elle-même, force est de constater que sa conception tranche avec les modèles 3PAR et Primera qui la précède. Le détail le plus flagrant est que HPE a abandonné ses cartes mères prioritaires basées sur un ASIC (puce accélératrice) maison. À la place, chaque nœud de contrôle dispose de deux cartes mères classiques, chacune dotée d’un AMD Epyc.

« Ce changement d’architecture est le prix à payer pour avoir une machine multifonction [Multi Purpose en anglais, d’où le MP à la fin du nom, NDR]. Nous privilégions le fait d’avoir plusieurs cœurs x86 pour exécuter des fonctions de stockage qui ne sont plus que logicielles. C’est le principe des systèmes Software-Defined Storage, ou SDS », indique Miche Parent, en expliquant que les SDS concrétisent la versatilité promise par GreenLake : les entreprises ne doivent plus souffrir d’inertie à cause de leurs matériels.

En mode bloc (SAN), une Alletra MP peut se contenter d’un seul nœud de 2U qui intègre ses propres SSD : 24 SSDs NVMe TLC sont installables, mais il est possible de commencer avec seulement 8 SSDs de 4 To et d’en ajouter au fur et à mesure des besoins, par pallier de deux SSDs. Au-delà de 24 SSD, on relie au nœud de contrôle un ou plusieurs nœuds de stockage, via des liens NVMe/RoCE en Ethernet 100 Gbit/s. Au-delà de deux nœuds de stockage, HPE installe deux switches redondants de sa marque Aruba pour router le trafic.

Le mode fichier, qui embarque le système de Vast Data, non pas en container mais directement au-dessus du noyau d’Alletra OS, est plus complexe. Il nécessite une capacité minimale de 200 To et s’installe nécessairement avec un nœud de stockage et deux switches Aruba.

« On pose ainsi la matrice du cluster. L’Alletra MP est une baie dans laquelle on peut mettre autant de nœuds de contrôle et autant de nœuds de stockage que le nécessite une application. Certains de nos clients prévoient de déployer six nœuds de contrôle pour un nœud de stockage, d’autres un seul nœud de contrôle pour dix nœuds de stockage », continue Olivier Tant

Cette flexibilité est l’un des points clés de la nouvelle baie : les nœuds de contrôle se partagent les demandent d’accès des serveurs et écrivent des données redondantes sur plusieurs nœuds de stockage à la fois. « Le gros avantage de cette manière de faire est que nous n’avons plus besoin d’utiliser des caches ! Non seulement les SSDs sont assez rapides, mais, surtout, il n’y a plus de problème de cohérence en cas de défaillance d’un contrôleur », conclut Michel Parent.