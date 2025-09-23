Nvidia : l’étrange investissement de 100 milliards à la faveur d’OpenAI

Nvidia va offrir à OpenAI l’équivalent de 100 milliards de dollars sous la forme de bons d’achat pour ses produits, dès la sortie de sa prochaine génération d’infrastructure Vera Rubin, vers la mi 2026. Ces 100 milliards devraient permettre à OpenAI de déployer à prix réduit « des millions » de GPU pour entraîner et exécuter ses IA génératives GPT. Ces GPU et les serveurs Nvidia qui les entourent seront a priori installés dans les datacenters Stargate qu’OpenAI se fait construire par Oracle aux USA et par Nscale en Europe.

Selon la lettre commune qu’ils ont publiée, Nvidia et OpenAI estiment que ces millions de GPU représenteront au moins 10 Gigawatts de puissance électrique.

Une estimation de 5 millions de GPU déployés Les GPU haut de gamme de Nvidia coûtant généralement 40 000 dollars l’unité lors de leur première année de commercialisation, ces 100 milliards pourraient correspondre, par exemple, à un rabais de 50 % sur 5 millions de GPU Rubin qui consommeraient chacun 2 kW. Ou, sans doute, dans les 1,6 kW chacun plus 400 watts pour la moitié du processeur Vera, qui, dans les serveurs DGX de Nvidia, sert à piloter deux GPU. À l’heure actuelle, un GPU Blackwell en version B300 a une consommation d’environ 1,35 kW et le processeur Grace environ 700 W. Le module GB300, qui comprend un Grace et deux B300, totalise environ 3,4 kW. Un module Vera Rubin pourrait ainsi avoir, selon l’estimation du MagIT, une consommation d’environ 4 kW. Si on suppose que le format des prochains serveurs DGX de Nvidia sera similaire aux modèles actuels, soit 36 modules de deux GPU par armoire rack, à raison de 17 serveurs comprenant deux modules, ces 5 millions de GPU représenteraient 69 445 armoires racks. Aux USA, le datacenter Stargate qu’Oracle est en train de construire pour OpenAI doit contenir 27 778 racks de serveurs DGX pour un total de 2 millions de GPU. Ces GPU seront facturés à OpenAI par Oracle environ 90 milliards de dollars d’ici à 2029. L’estimation semble donc cohérente.