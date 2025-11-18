Stockage des sauvegardes : Object First, le nouveau champion des PME

En juillet 2022, Ratmir Timashev et Andrei Baronov, fondateurs de l’éditeur de solutions de sauvegardes Veeam, annoncent la création d’une nouvelle société, Object First. L’enjeu ? Aller au-delà de la sauvegarde pour parer à la perte des données.

« L’épidémie des ransomwares explosait. Nous avons voulu concevoir une solution qui, cette fois, allait protéger les sauvegardes. Fournir un stockage en mode objet nous est apparu comme le remède. Avec une immuabilité native, une sécurité renforcée par de la redondance, il pouvait fournir aux sauvegardes un support immunisé contre les malwares, sur site, comme en cloud », raconte Ratmir Timashev.

Le produit sera développé en 2023. Sa commercialisation démarrera en 2024 aux USA, sous la direction de David Bennet, puis en 2025 en zone EMEA, sous la responsabilité de Daniel Fried. À date, il ne stocke que les sauvegardes Veeam.

En Europe, plus de 60 personnes ont intégré l’entreprise et le réseau compte aujourd’hui plus de 1200 partenaires intégrateurs, dont 140 en France. Le modèle commercial est intégralement indirect. À l’international, l’entreprise revendique une croissance de 280% au troisième trimestre 2025 pour son portefeuille de clients et de 266% pour le nombre de partenaires.

Déjà un client français pleinement satisfait En France, Jérémy Trevisan, DSI de la société Filien, ne regrette pas de faire partie de ses premiers clients. Filien est une entreprise de l’est de la France qui assure des prestations de téléassistance et de téléalarme à domicile pour le maintien des personnes âgées dans leurs logements. Avec plus de 640 000 appels traités chaque année (plus de 2000 par jour) et 12000 interventions d’urgence en 2024, cette filiale d’AMDR compte 55 000 abonnés dans toute la France et se caractérise par d’importantes contraintes opérationnelles. « Nous avons un call center qui fonctionne 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an. C’est donc un environnement très critique. L’été dernier, nous avons basculé toute notre infrastructure avec notre partenaire Axians et nous leur avons demandé de déployer une solution de sauvegarde nativement immuable. Ils nous ont proposé de stocker nos sauvegardes Veeam sur Object First. Nous avons évalué d’autres solutions, mais Object First l’a emporté sur les fonctionnalités. Et le tarif », se souvient le DSI. « Les données sauvegardées par Veeam sont attaquées de manière régulière par les ransomwares. Notre proposition est de les rendre absolument intouchables, immuables. Actuellement, nous sommes les seuls au monde à faire cela, ce que l’on appelle l’immuabilité absolue » vante Daniel Fried. Le concept d’immuabilité consiste à poser un verrou système sur des données de sorte qu’il ne soit plus possible d’envoyer au serveur hôte un ordre pour les modifier (pour les chiffrer, dans le cas d’un logiciel malveillant) ou les détruire. En général, le verrou est posé jusqu’à une date donnée. Au-delà, la sauvegarde redevient effaçable. Mais ce n’est plus important, car, entretemps, une sauvegarde plus récente a été verrouillée à son tour. Cependant, dans bien des cas, il existe un compte administrateur tout puissant qui peut tout de même exécuter cette opération d’écriture avant la date limite et il suffit aux attaquants de trouver son mot de passe. Hugo Carillon, responsable chez Object First des partenariats au niveau européen, argumente que la spécificité de la solution est que ce compte tout puissant n’existe pas : « Personne ne peut modifier le verrou, ni chez nous ni chez le client. La seule solution est d’effacer intégralement l’espace de stockage. Mais, pour cela, il faut l’assentiment de quatre personnes - deux responsables chez Object First et deux autres chez le client – et qu’il y ait un échange de clés entre elles. » Pour le reste, le DSI Jérémy Trevisan constate que, oui, la solution a été opérationnelle en quinze minutes une fois l’appliance au format rack 2U branchée au réseau : « Contrairement aux autres baies de stockage, il n’y a pas de logiciels ou de mises à jour à installer lors du premier allumage. Nous n’avons aucune opération de maintenance à faire. Ce facteur est très important, car, à chaque fois que vous touchez quelque chose sur une machine, vous risquez de créer des failles de sécurité ». En l’occurrence, sitôt allumée, l’appliance se connecte à l’environnement Veeam et s’auto- configure selon ses besoins. De son côté, la console Veeam identifie automatiquement une baie de stockage Object First apte à recevoir les sauvegardes et il suffit de la sélectionner pour qu’elle soit la nouvelle destination vers laquelle envoyer les données.