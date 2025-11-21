Rachat de Semrush : Adobe adapte son offre SEO à l’ère de l’IA générative

Adobe va racheter Semrush, l’un des outils de référence dans le SEO. L’opération est estimée à 1,9 milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2026.

L’intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les internautes cherchent des contenus. Google, OpenAI ou encore Perplexity privilégient désormais des réponses générées plutôt que des liens vers des pages web. Cette nouvelle donne oblige les spécialistes du marketing à s’adapter. L’optimisation des contenus passe ainsi de la Search Engine Optimization à l’AI Search Optimization (AISO) ou à la Generative Engine Optimization (GEO).

Des pratiques encore en construction La terminologie évolue rapidement. Pour Liz Miller, analyste chez Constellation Research, les professionnels distinguent même désormais le GEO (qui consiste à préparer en profondeur les contenus pour les rendre plus visibles dans les moteurs d’IA), du concept émergent d’« answer engine optimization » (qui décrit la manière dont ces contenus sont ensuite présentés à l’utilisateur à l’origine d’une requête). Pour Liz Miller, tout cela reste cependant très précoce : « Souvenez-vous du tout début du numérique, du web et du “search”. C’est exactement là où nous en sommes avec l’IA générative et les LLM. » Selon elle, peu d’acteurs adressent aujourd’hui simultanément les deux versants du marketing pour l’IA générative. L’intégration de Semrush dans l’écosystème d’Adobe constituerait ainsi une combinaison particulièrement puissante.

Un rapprochement stratégique pour Adobe Semrush est largement utilisé pour la recherche de mots-clés, l’optimisation de sites ou l’analyse concurrentielle. L’outil viendra renforcer les capacités GEO d’Adobe, déjà présentes dans son outil LLM Optimizer, lancé en juin. Semrush apporte aussi des fonctionnalités clés pour le « search engine marketing », comme l’analyse des stratégies de mots-clés, de liens sponsorisés ou de backlinks des concurrents. Adobe LLM Optimizer analyse les performances d'un contenu pour l'adapter à la recherche motorisée à l'IA, le tableau de bord reprend un présentation familière aux spécialistes du marketing. Pour Anil Chakravarthy, président de la division Digital Experience d’Adobe, l’IA générative redéfinit profondément la visibilité des marques. De son côté, Bill Wagner, PDG de Semrush, estime que la combinaison des deux entreprises « donnera aux spécialistes du marketing des informations et des capacités accrues pour améliorer leur exposition numérique ». Semrush revendique une croissance annuelle de 33 % de ses revenus récurrents auprès de ses clients grands comptes lors de son dernier trimestre. Parmi eux figurent Amazon, JPMorganChase ou TikTok. Adobe a donc accepté de payer une prime de 77 % par rapport au dernier cours de Bourse avant l’annonce.