CX : Adobe rend disponibles ses agents d’IA

Adobe a officialisé le 10 septembre la disponibilité générale de ses agents motorisés à l’intelligence artificielle (IA). Ces outils, intégrés à Adobe Experience Platform (AEP), visent à transformer la manière dont les entreprises conçoivent et optimisent leurs expériences clients (CX) et leurs campagnes marketing.

Une orchestration pilotée par l’IA L’agent « Orchestrator » – qui chapeaute tous les agents – s’appuie sur un moteur de raisonnement qui mélange à la fois de grands modèles de langage (LLM) et du décisionnel. L’orchestrateur doit interpréter les intentions exprimées en langage naturel et activer dynamiquement les agents les plus pertinents. Mais l’humain reste dans la boucle (« human-in-the-loop ») pour superviser les recommandations, insiste Adobe. Tous les agents s’intègrent nativement dans les principales applications de l’éditeur : Real-Time Customer Data Platform (sa CDP), Experience Manager (son DAM), Journey Optimizer ou encore Customer Journey Analytics. Mais ils ne limitent pas au monde d’Adobe. Les spécialistes du marketing collectent des données, collaborent avec des créatifs et génèrent du contenu dans les applications de nombreux éditeurs différents, rappelle Liz Miller, analyste chez Constellation Research. On pense par exemple à Microsoft 365, Salesforce, ou HubSpot. Les agents IA d’Adobe devront donc se connecter à tous ces fournisseurs, anticipe-t-elle. L’UI d’un agent d’Adobe motorisé à l’IA

Des agents spécialisés dans l’expérience client Avec cette première vague d’outils, Adobe veut couvrir l’ensemble de la chaîne de l’expérience client, depuis la segmentation des audiences jusqu’au support utilisateur. L’éditeur met en avant des agents capables de générer et d’optimiser des parcours multicanaux, d’analyser la performance des campagnes ou encore de transformer les signaux internes en recommandations exploitables. D’autres se concentrent sur l’efficacité opérationnelle, qu’il s’agisse de détecter automatiquement les problèmes techniques d’un site web ou de faciliter la résolution d’incidents dans les applications Adobe. L’objectif affiché est en tout cas de doter les équipes marketing et les services client de leviers pour personnaliser les interactions et améliorer en continu leurs performances. « Nos innovations en matière d’IA agentique réinventent les processus, libèrent la productivité des équipes marketing et permettent de délivrer des expériences personnalisées à grande échelle », résume Anjul Bhambhri, vice-présidente ingénierie d’Adobe Experience Cloud.