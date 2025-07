Quelle différence entre GEO et SEO ?

Marketing digital – Alors que les utilisateurs commencent à délaisser les moteurs de recherche traditionnels au profit des plateformes d’IA, le GEO (Generative Engine Optimisation) devient plus important pour les marques.

Les organisations ont longtemps compté sur un moteur comme Google et l’optimisation de leurs référencements (SEO ou Search Engine Optimisation) pour générer du trafic sur leur site. Aujourd’hui, les clients et les internautes, en particulier les jeunes générations, préfèrent de plus en plus les outils à base d’IA générative (GenAI) comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, pour effectuer leurs recherches sur le web. Cette évolution a amené les experts à s’interroger sur l’avenir du référencement et elle a conduit au développement du Generative Engine Optimisation.

Bien que le GEO et le SEO aient certaines similitudes, ils présentent aussi des différences majeures : leurs plateformes cibles, les bonnes pratiques, les outils et la manière dont ils génèrent du trafic ne sont pas les mêmes.

Voici un récapitulatif des différences entre GEO et SEO pour créer des stratégies de contenu qui intègrent les bonnes pratiques des deux disciplines (car oui, il faut garder les deux).

Qu’est-ce que le GEO ? Le GEO est une stratégie émergente qui vise à améliorer la visibilité d’une marque et de son contenu sur les nouvelles plateformes de recherche IA comme ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic, Gemini et AI Overview de Google, ou encore Perplexity. Contrairement au référencement traditionnel, que les spécialistes du marketing utilisent pour aider leur contenu à bien se classer dans les moteurs de recherche traditionnels, le GEO guide les marques dans la création de contenu pour que ces outils de GenAI les présentent et les citent comme sources dans leurs réponses. La pratique du GEO n’en est encore qu’à ses débuts et elle n’a pas encore fait ses preuves. Mais une étude réalisée en 2024 par l’Université de Princeton a mis à jour quelques mesures qui aident à améliorer la manière dont les grands moteurs de recherche IA évaluent le contenu d’une marque. Par exemple, Princeton suggère que les marques utilisent des « marqueurs d’autorité » dans leurs contenus – comme des citations et des statistiques – afin d’être davantage citées dans les réponses.

Qu’est-ce que le SEO ? Le SEO est le processus d’amélioration du contenu web afin d’accroître sa visibilité dans les résultats organiques des principaux moteurs de recherche (Google et Bing). Pour ce faire, les entreprises doivent améliorer divers éléments de leurs pages web, notamment la qualité du contenu, la vitesse de chargement des pages et l’ergonomie pour les mobiles. Google et Bing utilisent des algorithmes complexes pour évaluer et afficher les résultats les plus pertinents en fonction des requêtes des utilisateurs. Les spécialistes du SEO tentent de comprendre le fonctionnement de ces algorithmes.

Quelles sont les 4 grandes différences entre GEO et SEO Le GEO et le SEO aident tous les deux les marques à accroître leur visibilité, mais ils le font de manière très différente. 1. Plateformes cibles La différence la plus fondamentale entre le GEO et le SEO est le type d’outils de recherche qu’ils ciblent. La GEO se concentre sur les outils de recherche IA (ou avec de la GenAI) comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude et le « mode IA » de Google. Les entreprises l’utilisent pour améliorer la fréquence (et la qualité) avec laquelle ces plateformes citent leurs marques et leur contenu dans les réponses aux requêtes des utilisateurs. Le GEO aide les marques à gagner en visibilité dans les outils de recherche IA comme ChatGPT, qui répondent directement aux questions des utilisateurs. De son côté, le référencement classique (SEO) vise les moteurs de recherche traditionnels (Google, Bing, Yahoo, etc.). Contrairement aux outils de GenAI, ces moteurs de recherche répondent aux requêtes des utilisateurs par une liste classée de liens vers des pages web. Les résultats les plus pertinents apparaissent en premier. Les entreprises utilisent le SEO pour augmenter la probabilité que leur contenu se révèle en tête de liste pour des requêtes d’utilisateurs spécifiques. Le SEO aide les marques à mieux se classer dans les moteurs de recherche traditionnels comme Google et Bing. 2. Bonnes pratiques Le GEO n’en est qu’à ses débuts, mais selon l’étude de Princeton mentionnée plus haut, il peut accroître la visibilité d’une marque dans les réponses de l’IA jusqu’à 40 %. Les bonnes pratiques consistent à utiliser des statistiques, des citations et des extraits de sources pertinentes dans le contenu. Les entreprises peuvent également ajouter des sections FAQ. Les FAQ augmentent en effet les chances que l’IA cite une page web parce qu’elles correspondent bien au format conversationnel, par question-réponse, qui reflète la façon dont les outils de GenAI traitent les requêtes des utilisateurs. Les sections FAQ anticipent les questions des utilisateurs, de telle sorte que les outils de recherche à base d’IA peuvent directement incorporer ces réponses à des questions similaires des utilisateurs. Les bonnes pratiques SEO n’incluent pas forcément ces FAQ. Elles invitent en revanche à placer des mots clés au début des titres et des résumés, à structurer le contenu avec des intertitres clairs, à traiter les sujets en profondeur plutôt que de les survoler, et à accumuler des backlinks, c’est-à-dire des liens provenant d’autres sites qui renvoient vers le site web de l’entreprise concernée. Certaines bonnes pratiques en matière de SEO recoupent néanmoins celles du GEO. Par exemple, les recommandations de Google sur la qualité du contenu, expérience, expertise, autorité et fiabilité (ou EEAT pour « experience, expertise, authoritativeness, trustworthiness ») – qui poussent à créer un contenu de haute qualité – fonctionnent aussi pour le GEO. 3. Outils Les outils GEO sont également nouveaux. Ils sont destinés à aider les entreprises à recevoir davantage de citations dans les réponses de l’IA. Ces logiciels sont divers, mais ils ont tous des caractéristiques communes comme la capacité à surveiller la façon dont les différentes IA référencent une marque et ses concurrents, à formuler des recommandations d’optimisation du contenu et à s’intégrer avec les outils de référencement. Parmi les exemples, citons AthenaHQ, Goodie AI et HubSpot’s AI Search Grader. Les outils de SEO, quant à eux, sont apparus il y a plusieurs décennies et continuent d’évoluer. Ils proposent généralement des fonctions de recherche de mots clés les plus porteurs, ainsi que le volume mensuel des requêtes associées. Ils surveillent également les performances du contenu sur les moteurs de recherche et proposent des audits de site pour identifier les problèmes techniques, comme les liens cassés ou les éléments de conception non réactifs. Ahrefs, Moz et Semrush en sont trois exemples. Certains fournisseurs de plateformes SEO, comme Semrush, ont également commencé à ajouter des fonctionnalités GEO à leur liste d’offres. 4. Capacités à générer du trafic web Le GEO peut aider les marques à apparaître dans les réponses des outils d’IA, mais même les stratégies les plus efficaces ne généreront pas autant de trafic web que le référencement. Nous l’avons dit, les IA répondent aux utilisateurs de manière directe et pas avec une liste de pages à visiter. La conséquence est que de nombreux utilisateurs ne visiteront pas le site d’une marque, même si le moteur de recherche IA la cite comme source. Le SEO, en revanche, génère toujours un trafic web important pour de nombreuses marques, même si les chiffres globaux du trafic ont diminué en raison de la concurrence des plateformes de GenAI. En raison de cette baisse, les marques doivent commencer à considérer une double approche : le SEO comme un moyen de générer du trafic sur le web et le GEO comme une stratégie sérieuse et complémentaire pour développer leur notoriété. GEO SEO Plateformes cibles Moteurs augmentés à la GenAI comme ChatGPT, Claude, Perplexity ou AI overview de Google Moteurs de recherche traditionnels comme Google, Bing and Yahoo Bonnes pratiques Utilisation de statistiques, de citations, d’un langage conversationnel et de sections FAQ Optimisation par mots clés, structure bien organisée des sous-titres, profondeur du contenu et backlinks Outils AthenaHQ, Goodie AI ouHubspot's AI Search Grader Ahrefs, Moz ou Semrush Capacité à générer du trafic Trafic direct limité Génère un trafic web direct important