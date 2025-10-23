Dassault Systèmes poursuit sa cloudification dans un contexte difficile

Ce n’est pas un chiffre d’affaires qui décolle à la vitesse d’un avion de chasse. Mais avec des revenus de 1,46 milliard €, en progression de 5 %, Dassault Systèmes affiche tout de même des performances respectables au Q3.

Si l’on regarde le verre à moitié vide, on pourra dire que 5 % sont une performance modérée. La faute, en grande partie, à des ventes de licences traditionnelles qui chutent (-13 %, à 189 millions d’euros).

Le poids du modèle récurrent dépasse 85 % Mais si l’on regarde le verre à moitié plein, on trouvera de nombreux signes de solidité. Le cloud affiche une progression de 8 %. Et la part du chiffre d’affaires récurrent atteint désormais 86 % des 1,31 milliard € de chiffre d’affaires logiciel (plus trois points sur un an). Cette évolution confirme la bascule structurelle du groupe vers l’abonnement et le modèle SaaS qui assure visibilité et stabilité à long terme. « L’évolution de notre modèle économique vers la souscription s’accélère », se félicite Rouven Bergmann, directeur général adjoint finances. Encore dans les bonnes nouvelles, la plateforme 3DEXPERIENCE continue d’être un pilier stratégique de Dassault Systèmes : son chiffre d’affaires bondit de 16 % sur le trimestre… et sa déclinaison cloud explose de +36 %.

Des performances sectorielles diverses Le segment « Innovation industrielle », moteur historique du groupe, reste par ailleurs le principal relais de croissance avec une hausse de 9 % à 717 millions €, soutenu par les solutions CATIA, DELMIA et ENOVIA. Le segment « Innovation pour les PME », lui, ne progresse que de 4 %. Il est porté par SOLIDWORKS, mais la transition de CENTRIC PLM vers le SaaS pèse sur la croissance. Quant au segment « Sciences de la vie », domaine de MEDIDATA, il recule de -3 %, affecté par un ralentissement des nouveaux projets cliniques.

Un contexte difficile Autre signe positif, la rentabilité de l’éditeur reste robuste : la marge opérationnelle atteint 30,1 %, en hausse de 0,5 point. Le contexte reste cependant difficile. Malgré ces bons indicateurs, le groupe a ajusté sa prévision de croissance annuelle à 4-6 %, contre 6-8 % précédemment. La croissance en Asie plafonne (+4 %), et plusieurs secteurs (gros clients traditionnels de ses logiciels) sont impactés par les contextes géopolitiques et économiques instables, comme le transport ou l’aéronautique. Les effets de change, avec la chute du dollar, jouent également sur cette révision. Conséquence, le titre de la société décroche et perd 15 % à la bourse de Paris. Mais Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes qui a succédé à l’emblématique Bernard Charlès en janvier 2024, n’entend pas changer de cap. Son horizon au long cours est une transition profonde vers un modèle de revenus récurrents et une « combinaison de données, de modélisation et de simulation avancée » pour « façonner l’avenir de l’IA industriel ».