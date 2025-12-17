Avec le rachat de BrightHire, Zoom s’engage dans les entretiens d’embauche

Zoom a annoncé le rachat de BrightHire, un outil spécialisé dans l’analyse des entretiens d’embauche en s’aidant de l’IA.

Au premier abord, cette acquisition s’inscrit dans une logique de diversification vers les applications métiers pour le champion de la visioconférence – qui a déjà fait un pas vers les suites de productivités (mail, tableaux blancs, bureautique, etc.).

Mais Jim Butler, Head of EMEA Growth Markets, nuance cette analyse dans un échange avec LeMagIT.

Pour lui, cette opération s’inscrit bien dans la continuité de la stratégie entamée avec Workplace, mais elle viserait surtout à renforcer des usages déjà présents dans l’outil de visioconférence. Zoom ne regarde donc pas vers les usages RH (et le SIRH) qui se déroulent en dehors de la visio.

Qu’est-ce que BrightHire, racheté par Zoom Mais qu’a racheté Zoom exactement ? BrightHire est spécialiste de « l’intelligence d’entretien » (sic). Dans un billet publié par le directeur de la stratégie de Zoom, Abhisht Arora, celui-ci confirme que le but est d’étendre l’IA (l’approche « AI-first ») aux « millions » de recrutements qui se dérouleraient sur Zoom chaque année. BrightHire fournit des analyses d’entretien, des outils de préparation, des résumés automatisés, et la génération de descriptions de poste. Il s’intègre également avec les ATS. Comme beaucoup d’acteurs du marché, l’éditeur racheté insiste sur le fait que sa philosophie est d’augmenter, et non de remplacer, le jugement humain.

Une extension logique de Zoom Workplace « C’est une extension naturelle de Zoom Workplace », explique Jim Butler. « BrightHire rajoute une couche d’intelligence et de structuration [à tous ces entretiens], renforçant par la même des workflows qui existent déjà sur la plateforme ». Plus globalement, BrightHire est une brique supplémentaire dans sa stratégie IA qui consiste à appliquer cette technologie pour « soutenir tous les échanges [dans Zoom] qui sont essentiels au travail quotidien ».

Une cible orientée ETI et grands groupes Jim Butler ajoute que BrightHire « est à l’origine adopté par des organisations de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises ». Des clients comme Canva, Duolingo, Instacart ou SoFi l’utilisent. L’outil n’est pas donc clairement destiné aux PME, « mais plutôt aux organisations qui ont besoin de workflows structurés, de processus de feed-back ou qui disposent d’équipes de recrutement déjà établies. » Il n’y aurait par ailleurs pas de doublon avec les SIRH/HCM, dont sont souvent équipés ces grands groupes. « Les fonctionnalités de BrightHire ne visent pas à remplacer un système de recrutement de bout en bout. Il s’agit plutôt d’une nouvelle couche d’intelligence qui s’intègre à ces outils », insiste le responsable européen de Zoom.

Une continuité stratégique Zoom avait investi dans BrightHire dès 2021, ce qui lui a permis de développer des intégrations. Avec l’acquisition, Zoom promet « d’accélérer la croissance » de BrightHire et de maintenir son interopérabilité avec d’autres plateformes. L’éditeur inscrit par ailleurs cette opération dans une stratégie autour du « talent lifecycle », déjà amorcée avec le rachat de la startup irlandaise Workvivo. L’objectif est de proposer un continuum qui va du recrutement, à la collaboration en passant par l’engagement ou le coaching en temps réel au sein d’un même environnement.