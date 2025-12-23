Mémoires : Micron sabre le champagne sur fond de pénurie annoncée

C’est l’envers du décor de la pénurie qui doit frapper le marché des SSD et des barrettes de DRAM jusqu’en 2028 : le fabricant américain de mémoires Micron roule pour ainsi dire sur l’or. Son dernier bilan trimestriel affiche un chiffre d’affaires de 13,64 milliards de dollars, soit une hausse de 56,6% en un an. Ses bénéfices sont encore meilleurs : 5,24 mds $, soit 231% plus élevés que fin 2024. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière que Micron enregistre des bénéfices qui correspondent aux deux cinquièmes de son CA.

Ses revenus se répartissent entre les ventes de circuits de DRAM, qui ont rapporté 10,8 mds $ (+69% en un an) et celles des circuits de NAND qui ont rapporté 2,7 mds $ (+22% en un an). Le succès des RAM par rapport aux NAND utilisées dans les SSD s’explique par le fait que nombre de ces composants ont été conditionnés sous forme de mémoire HBM, soit de la mémoire excessivement chère que les fabricants des GPU intègrent dans leurs puces haut de gamme pour accélérer l’IA.

Les concurrents de Micron connaissent des résultats similaires. Lors du dernier trimestre, SK Hynix a atteint un CA de 17,1 mds $ (+39% en un an) avec là aussi une part record de bénéfices : 8,8 mds $ (+118,9% en un an). Samsung Device Solutions, la filiale de Samsung qui se charge de la fabrication des mémoires a quant à elle affiché un CA trimestriel de 23,1 mds $ (+13% en un an) et un bénéfice stable de 4,9 mds $. Si Samsung reste le leader du marché des mémoires, celui-ci a néanmoins lourdement investi cette année dans la modernisation de ses chaînes de production, ce qui explique sa faible part de profit.

Les plus gros clients sont les hyperscalers Les clients des composants mémoires de Micron sont d’abord les hyperscalers (5,3 mds $, +99,5% en un an). Ce sont eux qui, en préemptant l’essentiel de la production de GPU, de DRAM et de SSD, créent une pénurie sur le marché des PC et des serveurs. Le calcul est semble-t-il de rendre leurs services d’IA et de stockage en ligne d’autant plus indispensables que les fournisseurs de stations de travail et d’équipements pour datacenter n’ont plus assez de composants à vendre à leurs clients. Les fabricants de serveurs et de baies de disques constituent pour l’heure la troisième clientèle de Micron, auquel ils ont acheté pour 2,4 mds $ de circuits mémoire (+3,8% en un an). Entre les deux, Micron a vendu ses composants mémoires aux fabricants d’appareils mobiles et à ceux qui construisent des PC. Ce segment de marché représente un revenu de 4,3 milliards de dollars, en hausse de 63,2 % sur un an. Enfin, Micron a vendu pour environ 1,7 md $ de composants mémoire aux constructeurs automobiles et autres fabricants d’informatique embarquée, soit une hausse de 48,5% en un an.