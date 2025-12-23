archy13 - stock.adobe.com
Mémoires : Micron sabre le champagne sur fond de pénurie annoncée
Le fabricant de composants mémoires DRAM, HBM et NAND affiche des résultats record grâce aux commandes colossales que lui passent les hyperscalers pour suréquiper leurs services d’IA.
C’est l’envers du décor de la pénurie qui doit frapper le marché des SSD et des barrettes de DRAM jusqu’en 2028 : le fabricant américain de mémoires Micron roule pour ainsi dire sur l’or. Son dernier bilan trimestriel affiche un chiffre d’affaires de 13,64 milliards de dollars, soit une hausse de 56,6% en un an. Ses bénéfices sont encore meilleurs : 5,24 mds $, soit 231% plus élevés que fin 2024. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière que Micron enregistre des bénéfices qui correspondent aux deux cinquièmes de son CA.
Ses revenus se répartissent entre les ventes de circuits de DRAM, qui ont rapporté 10,8 mds $ (+69% en un an) et celles des circuits de NAND qui ont rapporté 2,7 mds $ (+22% en un an). Le succès des RAM par rapport aux NAND utilisées dans les SSD s’explique par le fait que nombre de ces composants ont été conditionnés sous forme de mémoire HBM, soit de la mémoire excessivement chère que les fabricants des GPU intègrent dans leurs puces haut de gamme pour accélérer l’IA.
Les concurrents de Micron connaissent des résultats similaires. Lors du dernier trimestre, SK Hynix a atteint un CA de 17,1 mds $ (+39% en un an) avec là aussi une part record de bénéfices : 8,8 mds $ (+118,9% en un an). Samsung Device Solutions, la filiale de Samsung qui se charge de la fabrication des mémoires a quant à elle affiché un CA trimestriel de 23,1 mds $ (+13% en un an) et un bénéfice stable de 4,9 mds $. Si Samsung reste le leader du marché des mémoires, celui-ci a néanmoins lourdement investi cette année dans la modernisation de ses chaînes de production, ce qui explique sa faible part de profit.
Les plus gros clients sont les hyperscalers
Les clients des composants mémoires de Micron sont d’abord les hyperscalers (5,3 mds $, +99,5% en un an). Ce sont eux qui, en préemptant l’essentiel de la production de GPU, de DRAM et de SSD, créent une pénurie sur le marché des PC et des serveurs. Le calcul est semble-t-il de rendre leurs services d’IA et de stockage en ligne d’autant plus indispensables que les fournisseurs de stations de travail et d’équipements pour datacenter n’ont plus assez de composants à vendre à leurs clients.
Les fabricants de serveurs et de baies de disques constituent pour l’heure la troisième clientèle de Micron, auquel ils ont acheté pour 2,4 mds $ de circuits mémoire (+3,8% en un an).
Entre les deux, Micron a vendu ses composants mémoires aux fabricants d’appareils mobiles et à ceux qui construisent des PC. Ce segment de marché représente un revenu de 4,3 milliards de dollars, en hausse de 63,2 % sur un an.
Enfin, Micron a vendu pour environ 1,7 md $ de composants mémoire aux constructeurs automobiles et autres fabricants d’informatique embarquée, soit une hausse de 48,5% en un an.
L’Eldorado de la mémoire HBM
Il est probable que la part des ventes de mémoires pour mobiles et PC baisse en 2026. Du fait d’une demande de plus en plus forte des hyperscalers pour des circuits haut de gamme, Micron a annoncé qu’il allait transformer une partie importante de ses chaînes de production dévolues aux mémoires grand public en chaînes qui ne produisent plus que des circuits HBM pour GPU haut de gamme. Ce sont principalement ceux facturés plusieurs dizaines de milliers de dollars par Nvidia et AMD.
Micron prévoit que, vu la demande, ses ventes de mémoire HBM pourraient désormais augmenter de 40% par an, soit un revenu évalué à 100 milliards de dollars en 2028, alors qu’il aura totalisé 35 mds $ en 2025. Si ces prédictions se confirment, cela voudra dire que Micron gagnera plus d’argent avec la HBM en 2028 que l’ensemble du marché ne l’avait fait avec toutes les catégories de DRAM en 2024.
On notera que le JEDEC, l’organisme qui s’occupe de standardiser les modules mémoire, a dans le même temps publié un nouveau design, le SPHBM, censé servir à mettre encore plus de mémoires HBM dans les GPU. Dans le principe, ce nouveau design connecte un module de mémoire HBM au GPU via 512 broches au lieu des 2048 nécessaires à un module HBM4. Cela signifie aussi que Micron, comme ses concurrents Samsung et SK Hynix, devront encore fabriquer quatre fois plus de mémoires HBM.
En attendant, Micron confirme que toutes les mémoires HBM qu’il fabriquera courant 2026 sont déjà vendues à des clients si avides de les posséder qu’ils paient avec un an d’avance.
Micron estime que son prochain CA trimestriel tournera aux alentours de 18,7 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions de dollars près.