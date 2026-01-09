Pénurie des puces mémoire : Samsung et SK Hynix triplent leurs bénéfices

Après l’américain Micron, c’est au tour des Coréens Samsung Electronics et SK Hynix, les deux autres fabricants de composants mémoire, de célébrer l’achat massif de leur production par les hyperscalers. Une tendance où la demande plus forte que l’offre crée une pénurie et permet aux fournisseurs d’augmenter leurs prix.

Ainsi, selon le média coréen Hankyung, Samsung Electronics et SK Hynix seraient chacun sur le point d’annoncer un bénéfice pour le dernier trimestre 2025 qui serait 2,5 à 3 fois plus important que celui d’il y a un an. Soit plus de 13 milliards de dollars pour la filiale de Samsung qui fabrique les mémoires et a priori autant pour SK Hynix (dont le PDG Kwak Noh-Jung est en photo en haut de cet article).

Et les deux fabricants coréens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. En ce début d’année 2026, ils viennent encore d’augmenter de 65 % les prix de leurs composants par rapport à la fin de l’année dernière. Les analystes estiment que cette augmentation pourrait culminer à 144% d’ici à la fin de l’année. Selon eux, Samsung Electronics pourrait réaliser sur toute l’année 2026 un bénéfice net de près de 107 milliards de dollars et SK Hynix de 102 mds $.

Vers une « guerre des composants mémoire » Les composants concernés sont les NAND que l’on met dans les SSD, ainsi que les DRAM. Ces dernières servent aussi bien à la mémoire principale des serveurs et PC, qu’à la HBM intégrée dans les puces accélératrices pour l’IA. À la source de cette inflation, les hyperscalers ont récemment décidé de gonfler plus que jamais leurs flottes informatiques pour vendre toujours plus de services en ligne, notamment en IA. Une course à l’armement qui consiste à préempter l’essentiel de la production de composants et qui devrait surtout avoir pour conséquence de priver les entreprises de s’équiper elles-mêmes en serveurs, puisqu’il ne restera plus assez de composants à leurs fournisseurs pour fabriquer suffisamment de machines. À défaut de serveurs en propres, ces entreprises n’auraient d’autre choix que se tourner vers les services des hyperscalers pour exécuter leurs traitements. La situation semble si ubuesque que le média Hankynug note, non sans humour, que d’autres bénéficiaires de cette crise sont les hôtels d’affaires proches des sièges de Samsung Electronics et SK Hynix. Ils seraient assiégés de demandes de séjour. Les constructeurs Apple et Dell, comme les hyperscalers AWS et GCP ont en effet dépêché sur place des équipes entières pour surenchérir sur des lots de composants afin d’éviter la rupture de stock. Le média, qui évoque des propositions d’achat sur les deux, voire les trois prochaines années, parle de véritable « guerre des composants mémoire ». Selon ses informations, ni Samsung Electronics ni SK Hynix ne souhaitent s’engager sur un prix de vente sur de si longues périodes, pariant qu’il sera plus avantageux pour eux de réévaluer leurs tarifs toutes les deux semaines.