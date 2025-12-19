Premiers pas d’IFS dans les entrepôts

IFS va racheter Softeon, un éditeur spécialisé dans les solutions de gestion d’entrepôt (WMS), d’exécution logistique et de gestion distribuée des commandes.

Avec cette acquisition, IFS fait ses tout premiers pas dans les entrepôts, confirme l’éditeur au MagIT. Dans le Magic Quadrant de Gartner, Softeon fait partie des « visionnaires » du WMS. Ses solutions sont concurrentes de « pure players » (comme Blue Yonder ou Manhattan Associates) et de celles intégrées dans des suites ERP (SAP, Infor, Oracle). Elles sont utilisées par des entreprises comme Sony DADC ou DB Schenker Logistics.

Les clients d'IFS ont des entrepôts IFS cible explicitement les secteurs industriels qui, par nature, sont ceux qui gèrent les plus gros entrepôts avec la distribution (retail). Cette diversification vers le WMS est donc logique. Elle intervient aussi à un moment clé où les logiciels sont de plus en plus « infusés » à l’IA (traditionnelle, générative ou agentique). « L’entrepôt est la nouvelle frontière de l’IA industrielle », insiste Mark Moffat, le CEO d’IFS. « Dans un contexte de complexité de plus en plus grande, la logistique doit pouvoir atteindre le même niveau d’autonomie et d’intelligence que les lignes de production qu’elles soutiennent ». De son côté, Jim Hoefflin, CEO de Softeon, confirme : « nos clients attendent des fonctionnalités avancées en IA, la robotique, et une cohérence renforcée entre la logistique et le reste de la chaîne de valeur. »

Trois partenariats en amont Sur l’IA et la robotique justement, IFS a annoncé trois partenariats en novembre qui, aujourd’hui, jettent une lumière nouvelle sur le rachat de Softeon. En se rapprochant d’Anthropic, l’éditeur d’ERP pourra proposer de l’IA générative, en edge, pour les employés qui interviennent sur le terrain, y compris hors connexion. Même si les entrepôts sont aujourd’hui bien connectés, cette possibilité sera intéressante. IFS s’est aussi rapproché de Boston Dynamics et de 1X Technologies, deux entreprises spécialistes de la robotique. 1X Technologies a récemment fait « le buzz » avec des robots ménagers humanoïdes futuristes. Loin de la science-fiction, la robotique possède un réel potentiel d’application dans les entrepôts.