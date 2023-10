ServiceNow met de l’IA générative dans tous les workflows

En septembre, l’éditeur de plateforme de gestion des workflows ServiceNow (alias « la plateforme des plateformes ») a ajouté une double – voire une triple dose – d’IA générative (Now Assist) dans ses offres.

En fait, aucune n’a été laissée de côté : ITSM, Customer Service Management, HR Service Delivery et développement (avec Creator) vont toutes bénéficier de cette technologie.

Entraperçues en mai lors de l’évènement annuel Knowledge, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans la version Vancouver de Now Platform.

IA générative à tous les étages de ServiceNow

La stratégie de ServiceNow qui consiste à infuser l’IA générative dans tous les workloads diffère de celle des autres éditeurs qui se concentrent sur un ou deux domaines, estime Keith Kirkpatrick, analyste chez Futurum Group.

« Si vous regardez bien, ils déploient cette technologie dans tout ce qu’ils proposent, du service client à la création d’application ».

Par exemple, Now Assist for ITSM aide les professionnels de l’IT en leur fournissant des résumés de l’historique des incidents. Un agent virtuel les aide également à apporter des réponses complètes aux problèmes et aux demandes.

Now Assist for CSM génère des résumés des cases ouverts, ce qui permet aux agents du SAV et du support de résoudre les problèmes plus rapidement, avance ServiceNow.

Now Assist for HRSD résume les sujets et le contexte d’un dossier pour les professionnels des RH. Et Now Assist for Creators propose des fonctions de text-to-code (pour convertir le langage naturel en suggestions de code).