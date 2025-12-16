IA agentique : ServiceNow intègre Moveworks

ServiceNow a finalisé comme prévu l’acquisition de Moveworks, un éditeur spécialisé dans les assistants IA pour les environnements professionnels.

Amit Zavery, président, COO et chief product officer de ServiceNow, explique que Moveworks contribuera à construire ce qu’il appelle un « système d’exploitation IA agentique » à l’échelle d’une entreprise.

Concrètement la technologie de Moveworks devra aider à transformer des échanges conversationnels en actions opérationnelles et automatisées grâce à son « Reasoning Engine agentique ».

Moveworks apportera aussi une interface conversationnelle qui permet aux employés de poser des questions, de rechercher des informations et donc d’exécuter des actions.

Pour Bhavin Shah, CEO de Moveworks, l’objectif est d’arriver à une résolution automatisée de bout en bout des demandes des collaborateurs, pour différents profils d’utilisateurs, notamment les équipes IT et les développeurs.

Selon ServiceNow, ses agents IA résoudraient déjà 90 % des demandes IT et 89 % des demandes de support client de manière autonome, avec des délais de résolution réduits par un facteur proche de sept. Sans préciser toutefois sa méthodologie.