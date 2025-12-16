IA agentique : ServiceNow intègre Moveworks
ServiceNow a mis la main sur l’assistant IA et les capacités de recherche de Moveworks. L’objectif de l’intégration qui commence est d’étendre l’automatisation des workflows en les démocratisant auprès des métiers.
ServiceNow a finalisé comme prévu l’acquisition de Moveworks, un éditeur spécialisé dans les assistants IA pour les environnements professionnels.
Amit Zavery, président, COO et chief product officer de ServiceNow, explique que Moveworks contribuera à construire ce qu’il appelle un « système d’exploitation IA agentique » à l’échelle d’une entreprise.
Concrètement la technologie de Moveworks devra aider à transformer des échanges conversationnels en actions opérationnelles et automatisées grâce à son « Reasoning Engine agentique ».
Moveworks apportera aussi une interface conversationnelle qui permet aux employés de poser des questions, de rechercher des informations et donc d’exécuter des actions.
Pour Bhavin Shah, CEO de Moveworks, l’objectif est d’arriver à une résolution automatisée de bout en bout des demandes des collaborateurs, pour différents profils d’utilisateurs, notamment les équipes IT et les développeurs.
Selon ServiceNow, ses agents IA résoudraient déjà 90 % des demandes IT et 89 % des demandes de support client de manière autonome, avec des délais de résolution réduits par un facteur proche de sept. Sans préciser toutefois sa méthodologie.
Des outils pour les grands comptes
Moveworks fait partie de la centaine d’intégrations qui existe déjà dans l’écosystème de ServiceNow. Point intéressant, sa solution est un outil qui est déployé largement, à l’échelle, chez les clients (ce que cherche aussi ServiceNow).
Les deux éditeurs revendiquent environ 250 comptes communs pour un total de 5,5 millions d’utilisateurs. Parmi eux, on trouve de très grands groupes internationaux comme Siemens, Toyota ou Unilever.
Plusieurs centaines de spécialistes de l’IA de Moveworks rejoindront également les équipes de ServiceNow pour accélérer l’évolution de sa feuille de route dans l’automatisation des workflows.
Le montant de la transaction avoisine les 2,85 milliards de dollars.
Une tendance du marché de l’édition logicielle
Lors de l’annonce de l’intention de ServiceNow de mettre la main sur Moveworks en mars, le cabinet d’analystes Constellation Research estimait qu’« avec cet achat, ServiceNow pourrait être considéré comme un concurrent de Salesforce, et d’Agentforce ». Movework lui permettait aussi d’accélérer dans l’agentique pour ne pas se laisser distancer.
Ce rachat n’est pas non plus sans faire penser à celui de Sana par Workday. L’objectif du géant du SIRH est là aussi de proposer une interface conversationnelle en front, qui comprend les demandes métiers puis qui active des agents pour réaliser des workflows de manière autonome. « L’IA est la nouvelle UI », avait alors déclaré son CEO.
À une échelle plus restreinte, l’approche est la même chez Cegid. L’éditeur se présente désormais, lui aussi, comme un portail IA qui active un patchwork de fonctionnalités, et non plus comme un éditeur de solutions métiers.