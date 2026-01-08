CES 2026 : HP remet le PC dans le clavier

Les nostalgiques des Sinclair ZX Spectrum, Thomson MO5 et autres Amstrad, Commodore, et Atari ST, vont vraisemblablement percevoir un arrière-goût de retour vers le passé, comme les Raspberry Pi 400 et 500.

HP vient en effet de profiter de l’édition 2026 du CES, qui se déroule actuellement à Las Vegas, pour lever le voile sur l’EliteBoard G1a, un PC qui tient dans un clavier étendu. La machine est animée par un processeur AMD Ryzen AI 300 Series. Basée sur l’architecture Zen 5 (jusqu’à 12 cœurs) et embarquant GPU et NPU, cette puce est clairement conçue pour les portables.

HP a donc choisi une autre approche : celle du transportable (léger tout de même, à 750g) à brancher en USB sur un écran externe, une fois sur son emplacement de travail, qu’il s’agisse du bureau de l’entreprise ou de son domicile. Voire ailleurs avec un écran transportable comme en produit également HP. Une batterie interne sera proposée en option, vraisemblablement pour les « vrais » nomades.

Avec ce PC infusé à l’AI, HP vise ouvertement le marché des entreprises : il sera équipé en usine de Windows 11 Pro for Business et pourra recevoir en option un bouton d’alimentation embarquant un lecteur d’empreintes digitales. Le constructeur met en outre en avant les capacités d’administration d’entreprise et ses services HP Wolf Security for Business.

L’EliteBoard G1a devrait être commercialisé à partir du mois de mars, suivant une grille tarifaire non précisée à ce jour. Un point qui pourrait conduire HP à un délicat exercice d´équilibriste : pour séduire, les prix devront être inférieurs à ceux d’ordinateurs portables… ou d’une grande tablette avec clavier sans fil.

Avec des premiers prix de l’ordre d’environ 1000 € TTC pour un Asus animé d’un processeur de la même gamme, et autant pour un MacBook Air flambant neuf d’Apple, l’approche tarifaire de HP ne manquera probablement pas d’être scrutée avec attention.