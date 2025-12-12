kirill_makarov - stock.adobe.com
BBVA confie toute son IA générative à OpenAI
La banque espagnole élargit son partenariat avec l’éditeur de ChatGPT. Tous ses employés auront accès aux outils d’IA. Et les deux acteurs vont co-développer des solutions sur mesure. Une preuve de plus que la GenAI a conquis les banques.
La banque espagnole BBVA entre dans sa troisième phase de déploiement de ChatGPT. C’est à présent la quasi-totalité de ses employés qui vont en bénéficier, soit 120 000 personnes dans 25 pays.
En mai, la banque avait élargi la base d’utilisateur de l’IA générative d’OpenAI à 11 000 employés après un premier galop d’essai en 2024 avec 3 300 licences. « Nous entrons désormais dans l’ère de l’IA avec une ambition encore plus grande », se réjouit aujourd’hui Carlos Torres Vila, président de BBVA.
Des outils co-développés pour BBVA
Avec ce nouvel accord et ce programme pluriannuel, les deux acteurs vont également développer conjointement des solutions sur mesure.
Les champs d’application envisagés concernent la relation client, l’amélioration de l’analyse du risque (a priori en synthétisant mieux des bases de rapports et d’expertises), ou encore le développement logiciel.
Jusqu’ici, d’après le communiqué d’OpenAI, les 11 000 employés de BBVA utilisaient principalement des GPTs (des assistants configurés et personnalisés) pour la collaboration. « Les équipes ont économisé près de trois heures par semaine sur des tâches routinières » vantent l’éditeur et BBVA, « et plus de 80 % des employés l’utilisent au quotidien ».
Toujours en s’appuyant sur les modèles d’OpenAI, la banque a également sorti un assistant virtuel, baptisé « Blue » qui aide les clients à gérer leurs cartes et leurs comptes. Blue peut aussi répondre aux questions classiques en langage nature avec un bot en mode self-service pour le client.
Avec cette nouvelle étape, BBVA va un pas plus loin. La banque ibérique travaillera directement avec les équipes produits, recherche et « technology success » d’OpenAI pour « accélérer la transition de la banque vers une institution “AI-native” » (sic).
Un autre chantier concernera la possibilité d’interagir avec BBVA directement depuis ChatGPT.
Externaliser l’IA ou pas, les banques diffèrent
Avec OpenAI, BBVA fait donc le choix d’externaliser son IA. Plusieurs groupes européens ont fait des choix plus ou moins différents.
Le CMAF (Crédit Mutuel, CIC) par exemple a décidé d’internaliser ses développements (avec IBM) en évoquant des raisons d’indépendance stratégique, de maîtrise de la dette technologique et de confidentialité des données sensibles.
BNP Paribas collabore avec le champion européen Mistral.
Quant à la Lloyds et à Nationwide, ils ont décidé de développer leur propre modèle (LLM) d’IA.
Dell confiait également au début du mois que plusieurs grandes banques françaises faisaient partie des 200 clients de sa solution d’IA souveraine sur site, AI Factory.
Mais qu’elle soit sur site ou dans le cloud, en interne ou externalisée dans le cadre d’un partenariat, l’IA générative a « infusé » quasiment toutes les banques en trois ans, date à laquelle est arrivée ChatGPT.