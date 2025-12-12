BBVA confie toute son IA générative à OpenAI

La banque espagnole BBVA entre dans sa troisième phase de déploiement de ChatGPT. C’est à présent la quasi-totalité de ses employés qui vont en bénéficier, soit 120 000 personnes dans 25 pays.

En mai, la banque avait élargi la base d’utilisateur de l’IA générative d’OpenAI à 11 000 employés après un premier galop d’essai en 2024 avec 3 300 licences. « Nous entrons désormais dans l’ère de l’IA avec une ambition encore plus grande », se réjouit aujourd’hui Carlos Torres Vila, président de BBVA.