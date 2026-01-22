Acrobat génère des présentations et des podcasts

C’est souvent une bonne idée de s’inspirer des bonnes idées. En l’occurrence, Adobe a fait évoluer son offre Acrobat Studio de la même manière que Google a fait évoluer NotebookLM, en allant vers la génération de présentation et de résumés audio.

Des slides à partir de documents

La première nouveauté concerne donc la génération automatisée de présentations.

Un utilisateur peut demander à l’IA d’analyser un ensemble de documents (rapports, fiches produits, analyses ou pages web) pour en extraire les informations clés et produire un plan de présentation.

Acrobat propose ensuite de générer automatiquement des slides (une fonctionnalité en bêta actuellement dans NotebookLM), en s’appuyant sur Adobe Express. L’utilisateur peut définir la durée de la présentation et le ton souhaité, puis modifier les textes, les visuels ou la mise en forme.

Autre nouveauté : un assistant conversationnel. Intégré dans Acrobat, cet assistant IA exécute des actions courantes sur un PDF, comme supprimer des pages ou des éléments, rechercher et remplacer des termes, ajouter des signatures électroniques ou encore sécuriser un document par mot de passe – illustre Adobe.