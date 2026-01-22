Acrobat génère des présentations et des podcasts
Une nouvelle fonctionnalité d’Acrobat Studio génère, grâce à l’IA, des présentations et des résumés de contenus multimédias sous forme de podcasts. La suite peut également modifier des PDF en langage naturel.
C’est souvent une bonne idée de s’inspirer des bonnes idées. En l’occurrence, Adobe a fait évoluer son offre Acrobat Studio de la même manière que Google a fait évoluer NotebookLM, en allant vers la génération de présentation et de résumés audio.
Des slides à partir de documents
La première nouveauté concerne donc la génération automatisée de présentations.
Un utilisateur peut demander à l’IA d’analyser un ensemble de documents (rapports, fiches produits, analyses ou pages web) pour en extraire les informations clés et produire un plan de présentation.
Acrobat propose ensuite de générer automatiquement des slides (une fonctionnalité en bêta actuellement dans NotebookLM), en s’appuyant sur Adobe Express. L’utilisateur peut définir la durée de la présentation et le ton souhaité, puis modifier les textes, les visuels ou la mise en forme.
Autre nouveauté : un assistant conversationnel. Intégré dans Acrobat, cet assistant IA exécute des actions courantes sur un PDF, comme supprimer des pages ou des éléments, rechercher et remplacer des termes, ajouter des signatures électroniques ou encore sécuriser un document par mot de passe – illustre Adobe.
Les podcasts pour préparer les réunions en mobilité
La troisième fonctionnalité génère des podcasts à partir de documents.
Elle transforme des notes, des transcriptions ou des rapports en contenus audio. Pour Adobe, l’audio en milieu professionnel est un bon moyen de préparer des réunions ou de s’informer « en mobilité », en écoutant plutôt qu’en lisant des synthèses.
L’ensemble des fonctionnalités annoncées aujourd’hui est regroupé dans Acrobat Studio, qu’Adobe présente désormais comme son environnement unifié qui regroupe ses outils PDF, espaces collaboratifs et assistants d’IA personnalisés.
Pour mémoire, Acrobat Studio s’appuie sur les « PDF Spaces », des espaces de travail partagés dans lesquels plusieurs collaborateurs peuvent rassembler des fichiers et échanger des commentaires.